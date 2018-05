Flertal vedtager Airbnb-lov: Nu må du kun udleje 70 dage om året Et loft over hvor mange dage en privat bolig må være udlejet til turister - og et krav til Airbnb og andre deleøkonomiske platforme om at indberette alle udlejeres indtægter til skattevæsnet. Det er, hvad et bredt flertal i folketinget kræver af deleplatformene.

Regeringen har netop på et møde i Skatteministeriet indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale om at lægge et loft over antallet af dage, danskerne må udleje deres private helårsbolig.

Hvor man i dag kan leje sin lejlighed eller sit hus ud året rundt, må man fremover kun leje ud i 70 dage om året. Det skattefrie fradrag forenkles, så alle nu har 28.000 kroner i bundfradrag - uanset om man ejer eller lejer sin bolig. Til gengæld skal man kun betale skat af 60 procent af den leje, der overstiger bundfradraget.

Hvis du for eksempel lejer ud for 38.000 kroner indenfor et år, så er de første 28.000 kroner skattefri, og du skal kun betale skat af 6.000 kroner ud af de sidste 10.000 kroner.

Tidligere var grundfradraget 24.000 kroner om året for lejer og 1,33 procent af ejendomsværdien for ejeren, hvilket begunstigede dyre boliger i for eksempel København og Aarhus.

Loven vil være klar til Folketingets behandling i efteråret, og med den store støtte bag aftalen, vil de nye regler med stor sikkerhed gælde fra starten af 2019.

900.000 gæster om året

Det vil folketinget kræve ved udlejning af private boliger Forhøjet bundfradrag ved udlejning af sommerhuse på 40.000 kr. årligt pr. ejendom.

Nyt forenklet bundfradrag ved korttidsudlejning af helårsboliger på 28.000 kr. årligt pr. ejendom.

Ovennævnte bundfradrag gælder, hvis udlejerens fulde lejeindtægter indberettes af en tredjepart. Ellers er bundfradraget 11.000 kr. årligt ved udlejning af sommerhus eller helårsbolig pr. ejendom.

Nyt bundfradrag på 10.000 kr. årligt ved udlejning af bil, båd, campingvogn, autocamper og camplet.

Ny digital indberetningsløsning, så deleøkonomiske virksomheder kan indberette lejeindtægter til skattemyndighederne på vegne af deres udlejere.

Bedre vejledning og hjælp til deleøkonomiske virksomheder ift. indberetning til skattemyndighederne på vegne af deres udbydere af deleøkonomiske tjenester.

Målrettet skattekontrol med deleøkonomiske platforme og udlejere. Skattemyndighederne vil bl.a. for indkomstårene 2018-2020 gennemføre et særligt skattekontrolprojekt.

Ret til privat kortidsudlejning af helårsboliger i op til 70 dage om året uden kommunens samtykke, såfremt udlejning kun sker gennem en tredjepart, der indberetter udlejerens fulde lejeindtægter til skattemyndighederne. Den enkelte kommune kan beslutte, at borgerne kan korttidsudleje deres helårsboliger i op til 100 dage årligt, med mindre de konkrete forhold på det lokale boligmarked taler imod. Såfremt udlejning ikke kun sker gennem en tredjepart, der foretager indberetning til skattemyndighederne, kan boligen kun udlejes op til 30 dage årligt. Kilde: Skatteministeriet

Ifølge den nye aftale er det kun lovligt at leje ud, hvis det foregår gennem en udlejningsportal, der oplyser alle udlejeres indtægter til Skattevæsnet.

Danske Airbnb-værter udlejede sidste år private boliger til 900.000 gæster fra ind- og udland, ifølge udlejningsportalens egne tal. En eksponentiel vækst på de 10 år, selskabet har opereret i Danmark, og som skatteministeren nu er godt tilfreds med at have lavet en aftale om.

Der skal styr på skatten

»Regeringen ønsker attraktive og gunstige vilkår for deleøkonomien i Danmark, så længe der er styr på skattebetalingen. Derfor er jeg også glad for, at danskerne fremover kan tjene lidt ekstra skillinger på at udleje f.eks. bilen eller sommerhuset. Det bliver en god forretning – både for udlejere og brugere – at bruge deleøkonomiske tjenester, der aktivt samarbejder med myndighederne. Det er til gavn for alle – både den enkelte dansker og samfundet som helhed«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) ifølge en pressemeddelelse fra Skatteministeriet.

Skatteministeren har i over to år forhandlet med Airbnb om at få ordnede forhold og oplysningspligt, men anstrengelserne har hidtil været forgæves, blandt andet fordi Airbnb insisterede på, at aftalen skulle gælde alle udlejningsportaler - ikke bare dem.

Den lov, som folketinget kommer til at vedtage til efteråret, behøver ingen accept eller samarbejdsvilje fra Airbnb eller andre. For konstruktionen betyder, at udlejer kun må bruge platform eller bureau, der overholder landets skattelove - og belønningen er det nye, større skattefrie fradrag.

De første toner fra Airbnb er positive.

Airbnb: Gode nyheder

»Dagens udmelding fra Skatteministeriet er gode nyheder for danske familier, der gerne vil dele deres hjem. Vi nærstuderer forslaget, men kan allerede nu sige, at vi støtter den danske regerings fremskridtsvenlige tilgang«, skriver Airbnb til Ritzau.

»Vi er meget optaget af arbejdet med at sikre, at Airbnb-værter kan nyde godt af disse innovative og fremtidssikrede regler«.

Airbnb vil i løbet af de kommende dage mødes med skatteminister Karsten Lauritzen for at diskutere forslaget nærmere.

Den nye aftale gælder ikke bare udlejning af helårsboliger, men også udlejning af private sommerhuse, både, biler og autocampere. Og også her gælder det, at det kun er lovligt at udleje gennem en deleøkonomisk platform, der har forpligtet til sig til at indberette alle indtægter.

Konkret er aftaleparterne enige om, at bundfradraget ved udlejning af sommerhuse forhøjes fra 21.900 kr. til 40.000 kr. årligt. Kun 60 pct. af den indkomst, der overstiger bundfradraget, beskattes som kapitalindkomst.