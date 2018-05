Historisk aftale på plads: Nu vil Airbnb indberette dine lejeindtægter til Skat Efter to års fægterier har regeringen torsdag morgen landet en historisk vidtgående skatteaftale med den populære globale udlejningsportal Airbnb. Nu bliver brugernes lejeindtægter automatisk indberettet til Skat.

Det er ikke, fordi han har væltet sig i politiske triumfer. Det gør man sjældent som skatteminister.

Men nu kan Karsten Lauritzen (V) fejre en af sine suverænt største politisk sejre; oven i købet en af den slags, der vil give genlyd langt ud over de danske grænser.

Torsdag morgen lykkedes det omsider skatteministeren og den danske regering at få Airbnb til at underskrive en skatteaftale, der forpligter den populære udlejningsportal til at indberette til Skat, hvor store indtægter danskerne indkasserer på at leje privaten ud i kortere eller længere perioder.

»De danske skattemyndigheder har indgået en samarbejdsaftale med Airbnb om automatisk indberetning af Airbnb-brugeres lejeindtægter til skattevæsenet«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

»Samarbejdsaftalen er en opfølgning på den politiske aftale om blandt andet bedre skattevilkår for udlejning af bolig gennem deleøkonomiske platforme, som et bredt politisk flertal indgik i tirsdags«.

»Det er en historisk dag og en historisk aftale«, siger en tydelig tilfreds Karsten Lauritzen.

Minister: Lidt af en verdensnyhed

Dermed er det med et slag lykkedes regeringen at få styr på skattebetalingerne hos de stadig flere danskere, der tjener penge på privat udlejning via Airbnb.

»Der er stadig nogle tekniske detaljer der skal på plads, men vi er meget glade for, at vi bliver den første deleøkonomiske platform, der tager imod tilbuddet fra den danske regering. Vi er fuld af forståelse for betydningen af en effektiv og automatiseret skattebetaling i et velfærdssamfund som det danske«, lyder kommentaren torsdag morgen fra en lige så tilfreds Patrick Robinson, Airbnb's øverste chef for politik og kommunikation i Europa, Mellemøsten og Afrika.

Karsten Lauritzen har flere gange betegnet det som lidt af en verdensnyhed, hvis det lykkedes at få aftalen i hus.

Flere europæiske lande og storbyer som London, Berlin og New York har været tvunget til at indføre skrappe sanktioner og bøder for at begrænse og tøjle Airbnb-feberen og undgå en ukontrollabel skattespekulation og sort økonomi.

Ingen storbyer har hidtil formået at få Airbnb til selv at indberette de brugeroplysninger, der gør det muligt at kontrollere omfanget af udlejninger og indtægter.

Dansk model sætter ny standard

Men nu er aftalen på plads i Danmark i en model, som med stor sandsynlighed vil blive indgående studeret og om muligt kopieret i andre lande og storbyer.

»Jeg er sikker på det her vil blive en model for andre lande og byer«, sagde Patrick Robinson, da aftalen blev præsenteret i Skatteministeriet.

Tirsdag lykkedes det også regeringen at lande at lande en bred politisk aftale i Folketinget om vilkårene for danskernes private udlejningsaktiviteter.

En aftale, der efter alt at dømme også har været afgørende for, om det kunne lade sig gøre at få Airbnb med på en frivillig indberetningsaftale, som den der nu er en realitet.

Med den politiske aftale er det ikke længere muligt for danskerne at leje privaten ud året rundt, boligen må maksimalt lejes ud 70 dage om året.

900.000 Airbnb-gæster sidste år

Samtidig forenkles det skattefrie fradrag, så alle borgere nu må tjene 28.000 kroner skattefrit, uanset hvilken type af bolig, de lejer ud.

Til gengæld skal man kun betale skat af 60 procent af den leje, der overstiger bundfradraget.

Langt over 20.000 danskere lejer boligen ud via Airbnb. Ifølge portalens egen statistik lejede en Airbnb-vært i gennemsnit boligen ud 23 dage sidste år og tjente typisk 13.500 kroner på forretningen.

I alt besøgte over 900.000 personer Danmark via Airbnb i 2017.