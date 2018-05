Nye tider: Nu taler folk om, hvorfor de arbejder Varan Pathmanathan går ikke kun på arbejde for at tjene penge, han arrangerer også etiske partnerskaber. Stadig flere er som han optaget af, at jobbets indhold giver mening.

Der var engang, hvor vi gik på arbejde for at tjene penge. Det gør vi sådan set stadig. Men det er ikke nok i sig selv. Slet ikke for de nye unge lønmodtagere; de 24-34-årige såkaldte millennials, der er på vej ud på arbejdsmarkedet med nye krav til arbejdets indhold og karakter. De vil også have et arbejde, der giver mening. Og allerbedst er det, hvis arbejdspladsen og arbejdsgiveren også bidrager med noget positivt og gavnligt til samfundet.

Den udvikling kan 31-årige Varan Pathmanathan mærke både på sig selv og på den branche, han tilhører. 1. januar begyndte han i konsulenthuset Capital Market Partners, der rådgiverfinansvirksomheder om kapitalmarkedet.

»Jeg hører mere og mere folk, der taler om, hvad er dit why – hvorfor går du på arbejde?«, siger han.

»Det mærker man også, når det gælder investeringer. Bæredygtige investeringerer blevet meget mere efterspurgt blandt andet på grund af millennial-generationen, og fordi der er øget fokus på dette område hos direktører og bestyrelser i de finansielle virksomheder«, siger Varan Pathmanathan, der tidligere har arbejdet i Danske Bank og Saxo Bank. To giganter, der ikke just står som renskurede eksempler på etisk forsvarlig virksomhedsdrift.

Men Varan Pathmanathan er sikker på, at det billede af bankerne vil ændre sig. For folk vil investere i noget, der giver mening – for dem selv og for den verden, vi lever i – og derfor stiller det ifølge ham nye og spændende krav til bankerne og pensionskasserne om at finde og skabe nye ’etiske’ produkter.

Unge mister tillid

En ny global undersøgelse fra revisions- og konsulentkoncernen Deloitte viser et markant dyk i millennial-generationens tillid til, at deres arbejdspladser gør noget godt for samfundet og ikke bare vil tjene penge.

I år mener 63 procent af de adspurgte millennials, at virksomhederne ikke har anden ambition end at tjene penge – sidste år var det 50 procent, der havde det synspunkt. Desuden er troen på, at virksomhederne vil forbedre deres ansattes liv, også mindsket – de unge mener i højere grad, at virksomhederne prioriterer produktion og effektivitet.

Og den holder ikke på den lange bane, mener Liselotte Sloth Jensen, direktør for den danske afdeling af den globale konsulentvirksomhed Great Place to Work, som har gjort det til et speciale at måle trivslen på danske og udenlandske arbejdspladser.

Hun er ikke i tvivl om, at milliennium-generationen får stor indflydelse på fremtidens arbejdspladser. De stiller også krav om hyppigere feedback, hvilket blandt andet har været medvirkende til, at store konsulentvirksomheder som Accenture og Deloitte er gået bort fra årlige mus-samtaler og ratings til fordel for mere nærværende ledelse og meget hyppigere samtaler, forklarer hun.

Også kravet om at opføre sig samfundsmæssigt ansvarligt og etisk korrekt kan Liselotte Sloth Jensen nikke genkendende til:

»Millennials er idealistiske. De vil gerne have, at deres arbejde giver mening, de vil gerne arbejde for den gode sag«.

Det giver værdi

Spørgsmålet ’hvorfor går du på arbejde?’ har Varan Pathmanathan også stillet sig selv:

»Jeg hjælper blandt andet grønne startup-virksomheder med at få etableret et samarbejde med banker og pensionskasser. Jeg sidder ikke kun i finanssektoren og tjener penge, jeg laver partnerskaber, så banker og pensionskasser kan få nogle flere etisk korrekte og bæredygtige produkter. Det giver mig værdi og gør mig glad for mit arbejde«, siger han.