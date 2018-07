Pensionsbranche frygter for slidte ældres seniorliv Regeringspartierne vil ikke love nye ordninger, som skal samle de slidte seniorer op, der ikke kan arbejde til den stadig højere folkepensionsalder.

Når aldersgrænsen for folkepension bliver sat op fra 65 til 67 år de kommende godt fire år, og efterlønsalderen går samme vej, risikerer titusindvis af ældre at ende i et økonomisk hul, hvor de ikke kan finde arbejde, få pension eller anden offentlig hjælp, frygter pensionsbranchen.

»Har du svært ved at bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet, bliver du ramt, fordi pensionsalderen stiger samtidig med, at det er blevet væsentlig sværere at få en førtidspension. Det kan efterlade dig med en meget lav ydelse og en alvorlig økonomisk nedtur, selv om du har passet dit arbejde og betalt dine skatter indtil det tidspunkt«, siger Jan V. Hansen, vicedirektør i Forsikring & Pension.

Der er ordninger, som skal samle slidte seniorer op Hans Andersen (V), Beskæftigelsesordfører

En af ydelserne kunne for eksempel være en ledighedsydelse på godt og vel 16.000 kroner månedligt. I landets største kommercielle pensionsselskab PFA genkender de billedet med klemte ældre.

»Navnlig to grupper er i fare for at komme i klemme. Det er lønmodtagere, hvis job bliver digitaliseret væk. Det har ansatte i bankerne for eksempel oplevet. Her betjener kunderne i dag i høj grad sig selv i netbanker, så der ikke længere er behov for kasseassistenter. Og så er der gruppen, som simpelthen ikke har helbredet til at fortsætte frem til den stadig stigende pensionsalder«, siger forbrugerøkonom Carsten Holdum fra PFA.

De økonomiske vismænd har vurderet, at gruppen på langvarig offentlig forsørgelse er i omegnen af 400.000 danskere, som de seneste fire af fem år har været forsørget af det offentlige. De plus 60-årige udgør cirka 160.-170.000 af gruppen. I 2006 vedtog et bredt flertal i Folketinget velfærdsforliget, som gradvis hæver aldersgrænsen for at gå på folkepension. I første omgang bliver folkepensionsalderen hævet til 67 år, men fra 2030 kan man først få folkepension, når man er 68 år. Baggrunden for at sætte pensionsalderen op er bedre helbred blandt seniorer og en stigende levealder. Derfor skal danskerne arbejde længere og betale skat i stedet for at modtage folkepension.

Intet behov for nye ordninger

I regeringspartiet Venstre er beskæftigelsesordfører Hans Andersen på det rene med, at der kan være et problem.

»Der er ordninger, som skal samle slidte seniorer op. Der er fleksjobordningen og seniorførtidspension«, siger han.

Fleksjobordningen, hvor nedslidte arbejder nogle timer og får løn af det offentlige for resten af tiden, slog rekord i 2017 med 82.600 fuldtidsfleksjobbere, mens antallet af førtidspensionister er faldet fra 239.000 i 2011 til 203.000 i 2017 . Siden introduktionen af seniorførtidspension i 2014 er der frem til juni 2017 tilkendt omkring 940 af dem, oplyser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

»Ni ud af ti, som søger seniorførtidspension, får den, så søgningen er ikke så stor«, siger Hans Andersen.

Regeringen har dog fokus på nedslidte seniorer.

»Vi har nedsat en seniortænketank med tidligere LO-formand Harald Børsting, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan få et bedre seniorarbejdsliv. Vi har nedsat en ekspertgruppe med den tidligere minister Pia Gjellerup (S), som skal komme med ideer til bedre arbejdsmiljø, så flere kan holde til at arbejde frem til folkepensionsalderen«.

I regeringspartiet Liberal Alliance siger finansordfører Joachim B. Olsen: