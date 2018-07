Seniorer på spanden: For slidte til at arbejde – for unge til pension Tusindvis af ældre borgere har ikke helbredet til at forlænge arbejdslivet, advarer en række eksperter.

Pensionsalderen hæves markant de kommende år, men efterlader en gruppe ældre i et økonomisk hul, hvor de ikke kan arbejde, få pension eller offentlig støtte.

Der er ifølge den økonomiske overvismand tale om lidt af et eksperiment, når aldersgrænsen for folkepension fra 2019 bliver sat op med et halvt om året i fire år fra 65 til 67 år.

»Det er sådan set et storskalaeksperiment. Vi har aldrig tidligere over så kort en årrække sat pensionsalderen så meget op. Der er lavet seniorførtidspensions- og fleksjobordninger, som skal samle de grupper op, som ikke kan klare at arbejde, frem til de bliver pensioneret, eller kun kan arbejde i begrænset omfang, men vi ved endnu ikke, om de ordninger i praksis kan samle de grupper op«, siger overvismand og professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svarer.

Ifølge forsker i aldring Mimi Yung Mehlsen er der stor fare for, at der de næste 10 til 20 år skabes en gruppe af ældre borgere omkring de 60 år, der er for slidte til at arbejde videre, for unge til at gå på pension og for raske til at få en førtidspension eller anden offentlig støtte.

»Nu har man vedtaget politisk, at fordi folk lever længere, kan vi også arbejde længere. Det ved vi ret beset ikke, om folk kan«, siger lektor Mimi Yung Mehlsen fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet:

»Det er en helt ny gruppe af ældre langtidsledige, som får svært ved at opretholde et anstændigt liv, fordi pengene bliver knappe. Jo mere pensionsalderen hæves, desto flere risikerer at blive fanget i dette triste ingenmandsland«.

De økonomiske vismænd har i deres efterårsrapport fra 2017 vurderet, at gruppen på langvarig offentlig forsørgelse er i omegnen af 400.000 danskere eller hver 7. i den erhvervsaktive alder.

Der er tale om folk, der de seneste fire af fem år har været forsørget af det offentlige. De plus 60-årige udgør mere end 40 procent eller cirka 160.-170.000 af gruppen.

»Den gennemsnitlige helbredstilstand i befolkningen og det stigende uddannelsesniveau trækker i retning af, at danskerne gerne vil arbejde længere, men der er tale om en gennemsnitsbetragtning, så der vil være nogle, som ikke kan følge med«, siger økonomisk vismand og forskningsdirektør Torben Tranæs fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Ledigheden er faktisk svagt stigende for lønmodtagere over 60 år. Fleksjobordningen, hvor nedslidte arbejder nogle timer og får løn af det offentlige for resten af tiden, har aldrig været mere populær. Omvendt er der blevet færre førtidspensionister.

I 2014 kom seniorførtidspensionen. Kriterierne for at få den er de samme som ved førtidspension, men ansøgeren skal ikke arbejdsprøves i samme omfang. Fra 2014 til 30. juni 2017 tilkendtes ca. 940 seniorførtidspensioner, oplyser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

»940 er ikke mange over tre år taget i betragtning, at efterlønsalderen er steget, som den er«, siger Torben Tranæs.