Mette Mølbak: Er det endelig lykkedes os at shoppe, flyve og æde os til en global opvarmning?

Til lykke. Så lykkedes det endelig. Alt det, vi har skrevet og talt om i flere år. Måske også talt op. Klimaforandringerne er nået til Danmark. Nu har vi endelig spist, drukket, shoppet og rejst så meget, at Moder Jord begynder at vånde sig. Også i Danmark. På trods af vindmøller, solcelleanlæg og cykelkultur.

Nå nej, det er jo ikke sikkert, at det er klimaforandringer, vi ser lige nu. Det er jo ikke sikkert, at solen, der har bagt siden 7. maj, og regnen, der nærmest har været totalt fraværende, er udtryk for global opvarmning. Det kan være tilfældigheder. Alligevel synes jeg, at der er god grund til at sige til lykke med alt det, der måske hjælper det hele en smule på vej.

Til lykke til transportministeren, der arbejder for flere og billigere biler, til lykke til statsministeren, der sov under COP15 – vores chance for at forsøge at bremse den globale opvarmning.

Til lykke med, at vi fået Trump, fake news og Facebook, der gør det meget nemmere at benægte, at klimaforandringerne overhovedet eksisterer, og fjerne forskernes autoritet. Også selv om de nogle gange rotter sig sammen og skriver lange rapporter om verdens sande tilstand og viser billeder af smeltet indlandsis.

Til lykke med, at vi kan købe 2 kg hakket oksekød for under 100 kroner og i et snuptag lave en stor miljøbelastning, uden at det kan mærkes i økonomien

Til lykke med, at det er billigere at flyve til Rom end at tage toget til Randers, til lykke med, at internationale togruter nedlægges, fordi de er underlagt det frie marked, og at luftfarten får store offentlige tilskud. Til lykke med, at ingen politikere på nogen måde vil begrænse vores eksistentielle frihedsrettigheder til at rejse, hvorhen vi lyster, billigst mulig.

Til lykke med, at kun få politikere vil indskrænke vores hedonistiske tur i forbrugsmøllen, hvor det skal være mere, større, bedre. Til lykke med, at vi har fået en massiv krydstogtsturisme, der har motorerne kørende hele dagen i Københavns Havn og sender massiv luftforurening af sted, mens krydstogtsgæsterne i er byen for at shoppe og dermed bidrage positivt til vores vækst.

Til lykke med, at landbrugsindustrien får massive tilskud, så produktionen kan være så billig og intensiv som mulig. Til lykke med, at selv tidligere socialdemokrater kan blive landbrugsindustriens bedste ven og opfordre os til at spise mere kød. Til lykke med, at vi kan få alting hele året. At vi kan flyve lam ind fra New Zealand, asparges fra Chile og vin fra Californien, mens vi glemmer, hvordan nyhøstede asparges og jordbær smager.

Til lykke med, at det nu er lykkedes at få halveret mere end regnskovens oprindelige areal, og at det dermed er endnu sværere at opsuge vores massive forbrug af CO 2. .

Til lykke med, at det endelig er blevet sommer, så det er unødvendigt at tage til Italien. Vi må hellere nyde det, inden Golfstrømmen for alvor ændrer sig.