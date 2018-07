Salget af dyre luksusis boomer: »Det hele skal helst se lidt deformt og meget hjemmelavet ud. Den får ikke for lidt«

Der var engang, hvor is var noget, man købte i kioskens fryser. I dag bliver is mere og mere en luksusvare.

Små isbutikker, hvor isen er håndlavet, skyder op, caféer sælger lokal is fra Skarø og Bornholm, kaffebarer og specialbutikker fører gourmetispinde håndlavet i Kødbyen, i Tivoli kan man få hånddyppet sin ispind hos Hansens Flødeis, og i supermarkederne har Friskos Carte d’Or-is de senere år fået selskab af Chriis’ veganeris, Jacob & Jakobs økois, Winterspring og mange flere.

Coop, der står bag butikskæderne Irma, Kvickly og Brugsen, oplever ligefrem et boom i salget af luksusis. Økologisk is, hvor de fleste tilhører gourmetkategorien, er steget med 127 procent det seneste år, og samlet set er issalget steget med 11 procent.

FAKTA Kend din is Flødeis er fremstillet af fløde, æg og sukker, som opvarmes og efterfølgende køres på ismaskine. Tjek varedeklarationen for at se, om isen indeholder fløde. Gelato (italiensk is) tilberedes stort set som flødeis, dog med mælk i stedet for fløde og uden æg. Konsistensen er mere blød og cremet end alm. flødeis og har et lavere fedtindhold. Parfait er en flødeis, men nemmere at lave, da den hverken kræver opvarmning eller ismaskine. Laves af flødeskum, æggeblommer og sukker. Soft ice er i udgangspunktet en flødeis, som en softicemaskine pumper luft ind i, når isen tappes. De meste softice, der bliver solgt, bliver lavet af planteolie og skummetmælkspulver. Vis mere

»Forklaringen er efter vores opfattelse, at is er et af de produkter, hvor man bedst kan smage forskellen på kvalitet. Her kan man i den grad smage, at man får noget ekstra for sine penge«, siger informationschef i Coop, Jens Juul Nielsen.

Coop har blandt andet oplevet øget salg af is fra Bornholms Ismejeri, som primært sælges i Fakta, og Morten Heibergs is hos Irma.

Tradition for iskultur

Forskellige opgørelser har igennem tiden placeret os danskere som nogle af de mest isspisende i Europa. Undersøgelser anslår, at vi spiser et sted mellem 8-10 liter is om året. Is har altid været en populær fødevaregruppe herhjemme, og den såkaldte gourmetis er ikke et nyt fænomen. Mere en tilbagevenden til gamle dyder.

Oprindeligt havde vi jo rigtig god is i Danmark. Iskulturen startede i Danmark tilbage i 1920-30’erne, da de mange små, lokale andelsmejerier begyndte at lave is Anders Eibye Hansen, Hansens Flødeis.

»Oprindeligt havde vi jo rigtig god is i Danmark. Iskulturen startede i Danmark tilbage i 1920-30’erne, da de mange små, lokale andelsmejerier begyndte at lave is. Antallet af isproducenter toppede så i 1960-70’erne, hvor der nok var 200 forskellige, som alle lavede hver deres is«, fortæller Anders Eibye Hansen, der er fjerde generation af ismagere i familien, der står bag Hansens Flødeis.

Hans oldefar startede i 1920 Frederiksborg Is, som på det tidspunkt var et lokalt nordsjællandsk ismærke, og det blev i familien.

»Da min far drev Frederiksborg Is, var han super optaget af gourmetis og specialprodukter. Han lavede blandt andet is med Søren Gericke. Og han stod bag de første økois og en parfaitis med Valhrona, som Camilla Plum var meget begejstret for. Men alle andre synes bare, den var dyr«, fortæller Anders Eibye Hansen.

I 1997 blev Frederiksborg Is opkøbt af Nestlé i en tid, hvor de mange små og lokale ismejerier for længst var forsvundet og erstattet af få store isproducenter. Men familien beholdt Hornsherred Mejeri, og siden 2003, hvor Anders Eiby Hansen, hans bror og deres far begyndte at fremstille is igen, har Hansens Flødeis været med til at bygge den gourmetisbølge op, som har fået ekstra fart på de senere år.

Lukusispinde storsælger

»Når man har lavet is i fire generationer, så er der en masse unoder, der har sneget sig ind undervejs. Vi bestemte os hurtigt for at gå helt tilbage til min oldefars rødder og lave is på lokalt produceret mælk og med de gamle metoder«, fortæller Anders Eibye Hansen om isen, som i dag bliver lavet på mælk fra naboen, storkollektivet Svanholm Gods og den lokale Stensbølgaard.

Hansens Flødeis var også de første til at lave økologiske gourmetis på pinde. Ispinde, som i dag customizes – det vil sige dyppes og drysses – på stedet, når kunden køber den i butikken i Tivoli.

»Faktisk stod min far allerede i 90’erne og dyppede ispinde, men dengang blev det ikke rigtig til noget. Vi er helt klart i en tid nu, hvor der er plads til alt det sjove, til at udfordre konventionerne og til at customize«, siger Anders Eibye Hansen.

Hansens Flødeis vil ikke gå ud med salgstal, men fortæller, at interessen for deres friskdyppede ispinde har været overvældende siden debuten i marts i år i Tivoli. Konceptet har på få måneder bredt sig til Broens Madmarked på Christianshavn, Molskroens og senest også til festivaler som Heartland, hvor der var lang kø til isvognen alle tre dage.

Og det rammer lige ned i tidens trend, lyder det fra Louise Byg Kongsholm, trendforsker med speciale i forbrugeradfærd, detailhandel og fødevarer og ejer af Pej Gruppen.

»God kvalitetsis har været oppe længe, men de is, der trender lige nu – som ispindene – spiller på alle de rigtige tangenter. Vi får at vide, hvor vaniljen i dem kommer fra. Ispinden er en ekstra kraftig bambuspind. Og det hele skal helst se lidt deformt og meget hjemmelavet ud. Den får ikke for lidt«, siger hun.

Forkælelsesøkonomi

Men det har formentlig også givet gourmetisen nyt vind i sejlene, at forbrugerne er kommet til penge igen, forklarer trendeksperten.

»På toppen af det hele kan du lægge en stor global vækstperiode siden 2015, som har skabt en oplevelsesøkonomi, som jeg hellere vil omdøbe til en forkælelsesøkonomi. Når vi forkæler os selv og hygger os med andre, så lever vi godt«, siger Louise Byg Kongsholm.

Hos Kødbyens Is mærker man også en stor interesse for de hjemmelavede is. Ispindene laves af makkerparret Mikael Danvad og Karsten Christoffersen, der ikke havde forudsætninger for at lave is, da de begyndte for fire år siden, men så et marked for lækre ispinde lavet efter italiensk forbillede.

»Det er hårdt arbejde at lave gourmetispinde. Det hele laves fra bunden, og det tager tid. Lang tid. Vi oplever af og til, at kunder synes, vores ispinde er lidt dyre. Men når de får dem i hånden og tydeligt kan mærke vægten, og vi fortæller, at vi bruger maskiner til at blæse luft i isen, men i stedet håndblender vores isbaser inden frys, så kan de godt se, at de får meget for pengene og ikke spiser ’luft’. Vi tror, at gourmetispinde er kommet for at blive. Folk elsker at købe oplevelser og vil gerne betale for det«, siger Mikael Danvad fra Kødbyens Is.

Samme melding kommer fra Hansens Flødeis.

»Jeg tror slet ikke, at isbølgen er toppet endnu. Der er gang i en multiplicering af idéer i isbranchen lige nu. Det er meget inspirerende for os alle«, siger Anders Eibye Hansen fra Hansens Flødeis.

Hos Coop tror man også på, at de særlige ispinde vinder mere og mere frem.

»Vi oplever en spirende interesse for mere specielle ispinde. Så det kan blive en næste bølge i dette gennembrud for gourmetis, som vi oplever netop nu«, siger Jens Juul Nielsen fra Coop.