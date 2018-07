Bekæmp plastikspild: Spis din engangstallerken og få masser af kostfibre i bonus

En familie spiser indisk mad på Reffen Street Food i København, og ungerne ser måbende til, da deres tydeligvis sultne far også spiser sin tallerken.

Børnene ved nemlig ikke, at tallerkenen er en af de nyskabelser, der præsenteres som miljøvenlige alternativer til engangsservice af plastik.

»Vores tallerkener og bægre er lavet af 100 procent spiseligt hvedeklid. De er produceret uden kemikalier og tilsætningsstoffer«, fortæller direktør Martin Lehrmann fra Eat A Plate.

Firmaet forhandler på andet år produkter fra polske Biotrem, som har fået mærkbar vind i sejlene efter, at EU har varslet flere initiativer, der skal begrænse vores forbrug af plastik.

Fra spisesteder til husholdinger

»I Danmark har vi længe solgt til spisesteder og kokke, hvis hjerte banker for bæredygtighed. Det nye er, at vi nu også får lavet små pakker, så private kan købe denne type engangsservice«, siger Martin Lehrmann.

Da han slår et slag forbi redaktionen for at demonstrere, får flere af os en bid og konstaterer, at denne form for tallerken smager lidt i retning af meget tørt og meget fiberholdigt knækbrød - eller lidt hen ad dyrefoder.

God hvis man løber tør for rugbrød

»Tallerkenerne er jo ikke fremstillet med henblik på at smage godt. Målet er at lave et miljøvenligt alternativ til engangsservice af plastik, men min partner spiser dem nu nogle gange, når der ikke er mere rugbrød«, siger direktøren.





41,8 gram kostfibre per 100 gram tallerken giver håb om en god bum som bonus

Martin Lehrmann forstår dem, der betoner, at alternative engangstallerkeners naturlige udseende kan snyde folk til at tro, at produktet er mere bæredygtigt, end det faktisk er.

»Det er jo ikke sådan, at der plantes hvede med henblik på at fremstille tallerkener, som det f.eks. sker med bambus. Der er tale om et restprodukt fra kornproduktion« siger han og fortsætter argumenterne.

Klidtallerken i kompost-cyklus

»I fremstillingen udsættes hvedekliddet ikke for andet end vanddamp. Produktionen foregår i EU, så transporten er ikke lang. Og materialet kan komposteres og nedbrydes ved almindelige temperaturer inden for 30 dage«.

Han håber, at tidens fokus på at begrænse brug af engangsplastik kan skaffe produktet ind i f.eks. store supermarkedskæder.

Det kunne ansvarlighedschef i Coop Thomas Roland - med forbehold for ikke at kende det konkrete produkt - sagtens forestille sig muligt.

Jagt på 'kloge' materialer

»Engangstallerkener kommer ikke til at være lavet af plastik i fremtiden. Alt i engangs-kategorien skal over i nogle klogere materialer i løbet af de kommende år«, siger han.

At finde frem til 'kloge' engangsmaterialer kræver en grundig gennemgang af en lang række kriterier.

»Man skal huske, at de simple, visuelle løsninger ikke altid er de bedste i det store miljøregnskab«, siger Thomas Roland fra Coop.

Han refererer blandt andet til, at bionedbrydelig plast ofte er lavet af majs eller sukkerrør, som kunne være brugt til fødevarer, og som ikke nedbrydes i almindelig kompost i baghaven, men kræver professionelle værker med høj temperatur.

Todelt udfordring

Ifølge seniorrådgiver Lone Mikkelsen fra Det Økologiske Råd er udfordringen todelt.

»Hvis man gerne vil have en erstatning for engangsservice af plastik, lyder en spiselig tallerken af hvedeklid som et bedre og måske rigtig godt alternativ«, siger hun.

Men der ligger stadig en produktion bag, som kræver energi og vand.

»Spørgsmålet er, om vi overhovedet skal bruge engangsprodukter så meget, som vi gør i dag. Vi er glade for lette og bekvemme løsninger, men måske var det bedre at bruge en rigtig tallerken, som kan vaskes op og bruges igen og igen«, siger Lone Mikkelsen fra Det Økologiske Råd.