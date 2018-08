Chefen kan fortsat se dine helbredsoplysninger Lovændring skal gøre det sværere for chefer at se, hvad langtidssyge ansatte har talt med deres læge eller psykolog.

En leder af en vuggestue på den københavnske vestegn fik at vide, at en langtidssygemeldt pædagog græd meget og havde svært ved at komme ud af sengen. Det stod i den sygemeldtes læges papirer, som lederen havde fået.

Hidtil har arbejdsgivere nemlig haft ret til at få aktindsigt i, hvad langtidssygemeldte har talt med deres læge og psykolog om. Det har Højesteret slået fast i en principiel dom fra januar 2017, men nu vil beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) med et lovforslag stramme op på den praksis.

»Der har været en kritik af, i hvor høj grad man kunne komme ned i ens ansattes helbredsoplysninger. Det er en kritik, jeg har været enig i«, siger han.

Lovforslaget kommer efter flere års pres fra blandt andet fagforbund og lægerne for at få stoppet arbejdsgivernes adgang til meget personlige helbredsoplysninger. For godt et år siden sagde Højesteret i en dom i vuggestue-sagen god for, at både leder og forældrebestyrelse fik besked fra det kommunale jobcenter om, at en sygemeldt pædagog havde en depression, og i den forbindelse var blevet tilbudt antidepressiv medicin. Det ønskede pædagogen ikke, hvilket fik jobcentret til at stoppe refusionen af sygedagpenge til vuggestuen.

Pædagogen var blevet fyret i en sparerunde i 2009 og var blevet sygemeldt med »depressive symptomer« i opsigelsesperioden. Oplysningerne fra jobcentret i Vallensbæk fik dramatiske konsekvenser for den sygemeldte pædagog. Hendes løn blev stoppet, fordi kommunen meddelte, at refusionen af sygedagpenge til arbejdsgiver ville stoppe.

Hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 lønmodtagere blandt andet pædagoger, førte sagen fra Vallensbæk. Hos dem er der tilfredshed med, at loven strammes, men de mener ikke, at lovforslaget går langt nok.

»I Vallensbæk-sagen ville det ikke kunne udelukkes, at oplysningerne alligevel ville være blevet givet videre til arbejdsgiver«, siger FTF’s advokat Maria Auken.

De kommunale jobcentre kan indhente statusattester fra langtidssygemeldtes læger og psykologer, så de kan danne sig et overblik over sygdommens varighed og alvor. De statusattester har arbejdsgivere kunnet få indsigt i, fordi mange ansatte får fuld løn under sygdom fra arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne får så de sygedagpenge, som den ansatte skulle have haft fra kommunekassen. Arbejdsgiveren bliver på den måde part i sygesagen og får ret til aktindsigt.

Med ministerens lovforslag mister arbejdsgiverne denne ret med undtagelse af situationer, hvor oplysningerne har »væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser i en sag om refusion af sygedagpenge«, som det står i lovforslaget.

»Det burde præciseres i selve loven, at aktindsigt skal begrænses til det absolut nødvendige, som for eksempel, hvor lang tid sygdommen vil vare, og at der for eksempel ikke videregives oplysninger om medicinering«, siger Maria Auken, der gerne så, at den sygemeldte blev hørt, inden helbredsoplysninger udleveres.

Både og fra læger

Det synspunkt deler formanden for Lægeforeningens attestudvalg Anna Mette Nathan.

»Vi så selvfølgelig gerne, at patienten havde vetoret, og det, mener vi, vil være det mest rigtige. Men vi ved godt, at den her lovgivning er så kompliceret, at det kan være svært. Men vi mener, at det her hul skal gøres så lille som overhovedet muligt, og patienten skal som et minimum have indflydelse«, siger hun.

Lægerne er tilfredse med, at det lykkedes med presset på politikerne. Det er helt afgørende, at lægen har alle oplysninger fra patienten, hvis der skal sættes en effektiv behandling i gang