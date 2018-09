5. Efter det venter en personlighedsanalyse og en logisk opgave, der danner ramme for en reel jobsamtale.

4. Der afholdes assesment-dag. Kandidaterne skal blandt andet lave samarbejdsøvelser som eksempelvis at bygge en Lego-bil med forskellige benspænd. 20 går videre.

2. Kandidaterne spiller et spil med hinanden online.. Spillet tester idégenerering og samarbejdsevner. 50 går videre.

Her er de sekst trin til ansættelse hos William Demant i de såkaldte 'graduate'-stillinger for nyuddannede.

Ny type jobsamtale: Mathias løber direkte mod væggen, planter foden, kaster sig bagover og lander med et »Wouh«! Et pyntet CV og en charmeoffensiv til jobsamtalen er ikke længere nok til at blive ansat i mange jobs. Flere virksomheder går alternativt til værks, når de skal ansætte nye medarbejdere.