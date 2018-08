På mine helt sorte dage forestiller jeg mig, at det hele er et stort ultraliberalt komplot, der skal afskaffe den kollektive trafik og styrke privatbilismen

Lad os gå til biddet med det samme.

Er der simpelthen ingen nedre grænse for, hvor elendig den kollektive trafik må blive? Tanken slog mig, da jeg forleden stod i kø i 40 minutter på Hovedbanegården for at få et nyt rejsekort.

Jeg har været så dum/uopmærksom/stresset/glemsom, at jeg tre gange har glemt at tjekke ud, hvorfor jeg har været i karantæne. Rejsekortet fungerer smertefrit. Lige indtil det øjeblik, det modsatte er tilfældet. For så slikker helvedes flammer op ad dine blege pendler-underben.

Nå, men jeg stod der i mylderet af håbefulde turister i deres første konfuse møde med H.C. Andersen-landets kollektive trafik (det var pinligt at se på), frustrerede kunder og et par glade sprittere. Et enkelt lille Salg & Service-sted er, hvad der er tilbage på landets største station. Masser af salg, men knap så meget service ... Med 40 minutter foran mig havde jeg god tid til at gå lidt i plenum med mig selv og fundere over de sidste 11 år som pendler på Kystbanen, skammens togstrækning, i Nordsjælland.

Dengang startede jeg med en masse sporarbejde og kørte med de gamle blå vogne trukket af et MZ-lokomotiv. Så kom de helt groteske år med DSBFirst, hvor alt sejlede. Siden da har der indimellem været stabile perioder. Det skal på fair vis med. Men alt for ofte er hverdagen på Kystbanen præget af vilkårlige forsinkelser, korte tog i myldretiden, aflysninger, ufattelige prishop og forringelse af det generelle produkt.

Dyrere og dårligere

Eksempelvis takstændringen i 2017, der over night gjorde en af mine gennemsnitlige rejsekortsrejser cirka 20 procent dyrere, mens også pendlerkortet steg i pris og blev voldsomt forringet som produkt, hvilket jo er en sjælden form for kundeservice – at gøre noget både dyrere og dårligere.

Der er de kafkaske situationer med rejsekortet og så også små bonusoverraskelser, som den ydmygende myldretidsmorgen på Nørreport, hvor jeg som en skoledreng på den mest pinlige og nedladende facon blev hevet ud af toget til en ventende kontrolafgift. Mit elektroniske pendlerkort fra DOT (Din Offentlige Transport, som det så ironisk hedder), viste sig at indeholde en fejl, så zone 1 ikke fremgik (bøden blev retfærdigvis refunderet senere).

I øjeblikket er det helt slemt. Og når jeg ser på mine medpendlere, der skiftevis sidder og fniser i afmagt eller raser, fordi vi står proppet som metroen i Tokyo, så fornemmer jeg, at ikke kun er mig, der synes, at DSB leverer et elendigt produkt.

På mine helt sorte dage forestiller jeg mig, at det hele er et stort ultraliberalt komplot, der skal afskaffe den kollektive trafik og styrke privatbilismen. Sådan hænger verden selvfølgelig ikke sammen. Men måske skal vi alligevel diskutere, hvad det er, vi gerne vil med den kollektive trafik, det store, smukke fælles projekt, der i en optimal verden burde være en både mere effektiv, hurtigere og billigere løsning end bilkørsel eller indenrigsfly. På tværs af landet og på alle strækninger.