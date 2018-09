Tre strategier der holder dig mobilfri (sådan da)

Nogle gange tænker jeg på dengang, min mand og jeg lige var flyttet sammen. Det var, nogenlunde samtidig med at iPhonen flyttede ind i vores alle sammens liv. For nogle var den en lille detalje, ikke afgørende, men den flyttede helt ind i mit liv. Næsten ind i mig. Jeg havde den i lommen på min kjole i løbet af dagen. Om natten lå den ved siden af min hovedpude. Og når vi spiste, lå den på bordet med skærmen opad ved siden af mig.



Jeg må have været sindssyg, tænker jeg, nøjagtig som Kristen Skjern siger til Elisabeth, da han i 'Matador' forsøger at forklare, hvorfor han giftede sig med Iben Skjern. Sindssyg og nyforelsket i en teknologi, hvis omfang jeg ikke kendte.

Sarah Skarum Sarah Skarum er Politikens nye livsstilsjournalist. Fremover kan du læse klummen ’Uden for kontortid’ i Lørdagsliv.

Siden da har jeg forsøgt at få telefonen på afstand. For den spiser min tid, den sluger min opmærksomhed, og den fjerner mig fra dem, jeg elsker, når vi er sammen uden at være det. Jeg har ikke lyst til at være på den telefon hele tiden. Men manner, hvor er det svært at lade være lige at kigge lidt, når Silicon Valley bruger alle sine ressourcer (og verdens bedste hoveder) på at holde mig fast.

Jeg har tre strategier, der virker. I hvert fald de fleste dage.

Adgang forbudt

Hos os er den ene stue, soveværelset og køkkenet, hvor vi også spiser, mobilfri zone. Sådan har det været et par år, og det er vidunderligt. I de rum er der kun aviser, bøger, fjernsyn og radio. Ingen mulighed for at kommunikere med andre end dem, der er til stede.

Nogle gæster synes, det er håbløst. Da jeg bad min bror lægge telefonen væk, sagde han noget hånligt: »Må man så heller ikke tænde en elektrisk pære?«. Men det ændrer ikke på, at roen har sænket sig over de rum, hvor telefonen er væk.

Godnat, blev der sagt

Jeg lægger min telefon i seng. Efter kl. 20 er det slut med at glo på den. Farvel, godnat og på fly-mode. Egentlig begyndte det, da jeg læste en bog om at sove skrevet af den noget emsige englænder Nick Littlehales, der har søvncoachet (jo!) det engelske fodboldlandshold. Han lægger vægt på, at man laver en langsom indflyvning til sin søvn. Sluk skærmen, siger han. Slap af. Tænd blødt lys, ryd op, rund dagen af.

I stedet for at stirre på telefonen læser jeg tyve minutter i en ikke alt for spændende bog. Og sover markant bedre.

Sæt en tidsgrænse på forbruget

Mellem os virkede de to strategier ikke altid. I stedet sad jeg nogle gange som en junkie i den stue, hvor telefonen var tilladt, og gloede på den. Det ene kvarter tog det andet, og pludselig var der gået en time. Måske to. På ingenting og andres raseri på Twitter og blomsterbuketter på Instagram.

Nu er jeg begyndt på at give mig selv en tidsgrænse. Jeg sætter alarmen i telefonen på ti eller femten minutter og scroller løs. Når den ringer, lægger jeg den fra mig. Og rejser mig og gør noget andet. Det føles for sølle at blive siddende.

Nogle gange falder jeg i. Er træt og sur og synes, det er synd for mig, at jeg ikke bare må være på telefonen. Tænker (og siger, når det er helt galt): »Jeg er da voksen, jeg bestemmer selv«. Men de fleste dage glæder jeg mig, når jeg får lagt den fra mig. For så er tiden pludselig min egen igen. Og jeg føler mig knap så sindssyg.