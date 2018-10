Traditioner: Hvad kan du gøre, som har værdi for dig? Til halloween. Til jul. Og til daglig. Gør det. Det er meningsfuldt.

I den forgangne uge faldt jeg for første gang i år over juleslik i mine lokale supermarkeder. Kilovis af chokolade i farvestrålende sølvpapir og kassevis af chokoladekalendere kæmper om hyldepladsen mod sort, hvidt og orange halloweenslik og pyntegræskar, selv om der er mere end en måned til, at vi må åbne den første låge.

Og selv om vi ikke engang er færdige med at fejre halloween og snitte græskarlygter endnu. Eller er vi? Vil vi overhovedet begynde at fejre det for alvor? Eller er danskernes nyeste højtid bare en meningsløs amerikansk kommerciel succes, som vi bevidstløst adopterer, fordi nogle slik- og græskarproducenter holdt sig vågne i timen, mens roeavlere og fabrikanter af fastelavnsudstyr snorksov.

Det kan jeg godt genkalde at have hørt mig selv og navnlig folk, der er ældre end mig, sige. Alligevel har det sneget sig ind på os, og især i år sporer jeg et skred. Både i mængden af pynt, fester og græskar og inde i mig selv og mennesker i min nærhed. Modviljen er på retræte, og vi har kollektivt omfavnet den nye fest, som pludselig får os allesammen til at købe orange – uagtet at den farve sjældent har klædt nogen.

Men hvem siger egentlig, at vi bare bevidstløst skal snitte græskarlygter uden at standse op og lige dvæle ved, hvorfor traditionen med at fejre de døde og livet egentlig findes? Hvem siger, at det er sådan, halloween skal være for os og vores børn?

Det, der er så magisk ved meningsløse ting og hændelser, er, at de holder op med at være meningsløs og begynder at give mening i det øjeblik, vi tillægger dem mening og værdi. Det meningsfulde fortrænger meningsløsheden. Som lyset fortrænger mørket, og livet vinder over døden – for bare et øjeblik at træde ind i en kristen tradition.

Tag julen for eksempel. År efter år ræser mange rundt for at nå det hele, mens vi stønner til hinanden, at det bliver rart at få det overstået. Vi har så travlt, at det knap er en nydelse at gå til gløgghygge hos hinanden, og det er svært at finde ro til at klippe en nisse med sit barn over en pebernød og en lun æbleskive henne i børnehaven. Vi farer ud i sidste øjeblik og køber gaver på bestilling blot for at flå papiret af og takke for noget, vi selv har bestemt. Meningsløst? Ja, det er nærliggende at tænke.

Men hvorfor ikke tillægge julen den betydning, som den sagtens kan bære, hvis bare du tager dig god tid og med omhu vælge ud, hvad det er vigtigt at nå, som Politikens Sarah Skarum skriver om i sin nye ’Julebog’, der udkom i den forgangne uge.

Hvorfor ikke kaste sig glad ud i traditionerne, nye som gamle? Hvorfor ikke tage ansvar for at give dem en mening, der giver mening for os selv.

Hvorfor ikke trække meningsløsheden ud af halloween ved at mindes de mennesker, vi har mistet, og minde os selv om livets gave og om at leve det fuldt ud, mens vi er her? Det gør Daisy Løvendahl i bogen ’Dø’, hvor hun opfordrer hver enkelt af os til at finde ind til lige netop de ritualer, der giver mening for os.

Giv dig tid. Tænk dig om. Vær bevidst. Mærk dine værdier. Vælg en ud. Hvad kan du gøre, som har værdi for dig? Til halloween. Til jul. Og til daglig.

Gør det. Det er meningsfuldt.