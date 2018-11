For mig var julen forbundet med sorg og savn

Jeg hadede julen i mange år. For mig var den forbundet med sorg og savn, fordi min mor var psykisk syg. Min far forsvandt, da jeg var lille, og min mor var utilregnelig og nogle gange direkte farlig for mig. Derfor boede jeg meget af tiden hos mine bedsteforældre. Jeg glædede mig aldrig til jul, for jeg vidste sjældent, hvor jeg skulle holde juleaften. Det endte oftest hos min mormor, fordi min mor ikke magtede det. Så sad jeg der og håbede til det sidste, at min mor ville blive rask og komme og holde jul med mig.

Nogle gange kom hun. Men det blev det ikke nødvendigvis en god aften af. Der har været mange juleaftener med utryghed, psykisk vold og indlæggelser. Andre gange kom hun ikke, og så måtte jeg lægge mig til at sove hos min mormor. Jeg havde det rart hos min mormor, men jeg tænkte kun på at være sammen med min mor, og at hun ikke kom.

Som voksen flygtede jeg fra julen og fik ondt i maven bare ved tanken. Jeg arbejdede. Eller jeg rejste væk. Jeg var også ude at rejse den lillejuleaften, min mor døde«.

»Min opvækst har betydet, at jeg har haft nogle meget dramatiske parforhold. Enten bragte jeg selv ubevidst drama ind i relationen, for hvis der var drama, var det trygt og noget, jeg kendte. Eller også fandt jeg mænd, der ikke var nærværende og omsorgsfulde, og som jeg skulle sidde og vente på uden at vide, om de nogensinde kom. Jeg ledte altid efter fejlene hos dem. Jeg kunne ikke se, at jeg selv genskabte det, jeg er vokset op med«.

»Det var, som om mit liv var delt i to: Mit professionelle liv, som gik rigtig godt, og så mit privatliv, som altid lå helt i ruiner, men som ingen så, når jeg var på arbejde. Det er forbundet med enormt stor skam at leve sådan«.

»En dag vågnede jeg op og havde fået nok. Det var kommet så langt ud, at jeg tænkte: Jeg kan ikke leve en eneste dag længere på den her måde. Så jeg ville ændre på de kærlighedsspor, mine forældre har lagt inde i mig. Jeg ville finde ind til det, jeg var selv, før mine forældre påvirkede mig. Jeg har i alle de år været så optaget af, hvad der var galt med mine partnere. Men det var jo mig selv, der hele tiden gjorde noget, der ikke fungerede«.

»Så jeg besluttede at leve i cølibat i to år og rydde op i mit liv. Jeg havde reoler overalt med gammelt skrammel, og jeg havde ladet mit hjem, min egen base forfalde, fordi jeg var så optaget af de mænd. Jeg rev det hele ud på gulvet og ud i haven – det var et stort pløre. Jeg smed min sofa ud – på et tidspunkt stod der kun mit flygel i min stue. Og så lod jeg en enkelt reol blive og sagde til mig selv: Der må ikke komme mere ind i huset end det, der kan være i den«.

»Jeg hørte et program i radioen om den sorte boks, som man altid leder efter, når et fly styrter ned, for at finde årsagen til styrtet. Det gav enormt meget mening for mig. Sådan en sort boks har jeg også inde i mig, tænkte jeg, og jeg skal finde ind til den for at finde ud af, hvorfor mit kærlighedsfly styrter ned hele tiden. Jeg har altid tidligere bare fulgt mine følelser, men dem kan du ikke bruge som pejlepunkt, hvis du er vokset op med psykisk sygdom eller alkoholisme. Tværtimod kan du godt regne med, at hvis du bliver stormfuldt forelsket, er det formentlig, fordi der er noget, som minder dig om dine gamle kærlighedsspor, og så er det lige præcis ikke der, du skal hen«.