Tre konkurser og sækkevis af ubesvarede breve: Historien om julemandens postkasse er en sand julegyser I årevis har man kunnet skrive til julemanden i Grønland. Men det er dyrt at drive julepostkontor, og tre gange er driften af postkassen brudt sammen. Nu er det skoleelever i byen Uummannaq, der besvarer brevene.

4-årige August spadserer spændt hen ad gaderne i den nordvestgrønlandske by Ilulissat. I højre hånd knuger han et sammenfoldet A4-ark lukket med et klistermærke. Med hans 9-årige storesøsters håndskrift står der »Julemanden, Grønland« med blyant. Han tager længere og længere skridt.