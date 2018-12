Genbrugsopdragelse: Regeringen vil forbyde tynde plastikposer, og alle bæreposer med hank skal koste noget Det skal være slut med at bruge poser af plastik en enkelt gang. Et opgør med brug-og-smid-væk-mentaliteten ligger bag regeringens forslag.

Regeringen vil forbyde de tynde ’knitreposer’, som vi ofte får med, når vi for eksempel handler hos pizzamanden eller grønthandleren, og forbyde butikker at uddele lidt tykkere bæreposer gratis. Dem skal forbrugere til at betale for hver gang. Det fremgår af regeringens plastikhandlingsplan, som fremlægges onsdag.

»Tiltagene skal dels mindske vores forbrug af engangsplastikposer, dels få os til at tænke os om, i forhold til hvor mange poser vi har brug for, når vi køber ind«, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

De tynde plastikposer skal væk, fordi de nemt går i stykker og derfor typisk kun bruges en enkelt gang – og i øvrigt også let flagrer væk.

De sviner ad Pommern til både til lands og til vands Jakob Ellemann-Jensen

»Ingen plastikposer hører til i naturen. De sviner ad Pommern til både til lands og til vands, og der er de her tynde poser altså overrepræsenteret«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Betaling for de kraftigere bæreposer skal hjælpe folk med at huske at tage poser med hjemmefra, så man med ministerens ord »ikke kommer hjem fra julegaveindkøb med 17 poser, fordi de er gratis, så man slet ikke overvejede, om man havde brug for dem«.

Det overordnede mål er at bruge plastik, hvor det gør gavn, og lade være, hvor det er unødvendigt.



»Plastik er vor tids store udfordring på affaldsområdet. Vi brænder alt for meget af , så vi skal væk fra brug-og-smid-væk og øge genanvendelsen mest muligt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

FAKTA OM Bæreposeplanen Forbud mod tynde plastikbæreposer under 30 mikron med hank. Forbuddet omfatter ikke tynde poser uden hank eller tykkere plastikposer. Forbud mod uddeling af gratis bæreposer med hank uanset størrelse og materiale. Køber skal betale for alle bæreposer. Mindsteprisen på bæreposer bliver sandsynligvis cirka 1,50 kroner. Målet er, at ændringerne skal træde i kraft fra 1. januar 2020. Hver dansker bruger cirka 80 plastikbæreposer om året, i alt omkring 460 millioner. Tynde plastikbæreposer udgør cirka 5 procent af det samlede forbrug.

Han har rygdækning i befolkningen til at gøre noget ved den stigende plastikforurening.

En undersøgelse lavet af Analysedanmark blandt 1.126 danskere for organisationen Plastic Change viser, at 77 procent mener, at det er meget vigtigt, og yderligere 22 procent mener, det er vigtigt, »at der bliver gjort noget ved den stigende mængde plastik, der bliver smidt i naturen«.

»Det er rigtig godt, at det skal koste noget, når man vil købe en bærepose, for det vil få flere til at sige nej. Og det er absolut en god ting at forbyde tynde engangsposer med hank«, siger Plastic Changes kommunikationschef, Lisbeth Engbo, og fortsætter:

»Men vi havde meget gerne set, at man også lod forbuddet omfatte de tynde ofte lidt mindre poser uden hank. De ligger og flyder alle vegne, og de går i stykker for et godt ord og kan derfor ikke bruges til noget som helst«.

Dansk Erhverv, som repræsenterer 14.000 virksomheder inden for især handel og service, går også ind for en mere bæredygtig brug af bæreposer.



»Vi støtter op om, at en pose ikke er en gratis ting. Når en pose koster noget, bliver det en vare, som forbrugere opfatter som en værdi, og det giver respekt og incitament til mere genbrug«, siger Jakob Lamm Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv.

Han ser en risiko for, at folk kan have svært ved at forstå, at de skal betale for en pose efter at have lagt 500 kroner for en luksusvare.

»Vi går sammen med andre aktører om kampagner til forbrugere, hvor vi med ensartet information kan viderebringe viden om, hvad det vil sige at bruge en pose miljørigtigt. Det handler blandt andet om, at forskellige materialer kan være det bedste valg i forskellige situationer«, siger Jakob Lamm Zeuthen.



Sammen med andre store aktører vil Dansk Erhverv indgå en frivillig aftale med Miljøministeriet om at halvere danskernes bæreposeforbrug inden 2023. Det er to år tidligere, end en EU-målsætning lægger op til.

Hver dansker bruger i gennemsnit 80 poser om året. Det er cirka halvt så mange som før 1993, da der kom afgift på plastikbæreposer.