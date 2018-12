Kommuner vil uddele bøder til Airbnb-værter Der er huller i det lovforslag, der skal føre til skattekontrol af privates udlejning via Airbnb. Sådan lyder det fra blandt andet kommuner, der vil have lov at uddele administrative bøder og kontrollere lejekontrakter.

Lovforslaget er blevet betegnet som både historisk og vidtgående.

Men nu advarer både kommuner, lejere og hotelbranchen om, at der er alvorlige huller i regeringens forslag til skærpet kontrol med de flere hundrede tusinde danskere, der tjener penge på at leje deres private bolig ud via netportaler som Airbnb.

Ifølge forslaget, som behandles i Folketinget lige efter jul, får kommunerne ellers for første gang en lovfæstet ret til at opsøge borgerne på privatadressen for at tjekke, om deres bolig bliver lejet ud efter reglerne.

Kommunerne får også mulighed for at samkøre registre og tjekke de enkelte borgeres forbrug af el og vand via forsyningsselskaberne.

Alt sammen værktøjer, der skal hjælpe især de store kommuner med at kontrollere en omsiggribende, sort udlejningsindustri.

Fakta Sådan må du leje ud Nye Airbnb-regler betyder at du maksimalt kan leje din private bolig ud 70 dage om året. Men de 70 dage er betinget af, at du udlejer boligen genem et udlejningsbureau som for eksempel Airbnb, der herefter automatisk indberetter dine lejeindtægter til Skat, der så kan kontrollere din skattebetaling.

Efter flere års forhandlinger har Airbnb indvilget i at indberette brugerens lejeindtægter med virkning fra næste år. Når du lejer ud kan du hvert år tjene de første 28.000 kroner skattefrit, mens alle indtægter derover bliver beskattet. Sidste år lejede 900.000 personer en bolig i Danmark via Airbnb. De fleste overnattede i København, nemlig 510.000 Airbnb-gæster. Sidste år tjente en danske Airbnb-vært i snit 13.800 kroner på at leje boligen ud. Vis mere

Men selv om værktøjerne er et skridt på vejen er det slet ikke nok, lyder kritikken blandt andre fra Københavns Kommune:

»Det giver jo ikke meget mening at opsøge folk i privaten eller for den sags skyld samkøre registrene, hvis vi ikke ved, hvor mange dage, de enkelte borgere har lejet ud«, siger Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

»Vi så gerne, at både lejeren, ejeren og også Airbnb fik pligt til at indberette antallet af udlejede dage foruden størrelsen af de indtægter, der er hentet hjem på forretningen. Skal kontrollen være effektiv vil det også være en stor hjælp, hvis kommunerne i samme runde kunne stille krav om at se lejekontrakter og andet dokumentation for lejeperiodens omfang«, siger borgmesteren.

Hele opgange lejet ud

Hun lægger ikke skjul på sin og kommunens dybe bekymring over den private udlejningsindustri, der har bredt sig som ringe i vandet i kølvandet på netportaler som Airbnb.

»Jeg får jævnligt henvendelser fra folk i indre København, på Christianshavn og nu også på Nørrebro, hvor hele opgange er lejet ud og domineret af turister med rullekufferter«.

»Og det betyder jo, at mange af de boliger, vi har så hårdt brug for til beboelse, bliver rene hotellejligheder. Vi får i værste fald hele bydele, hvor der ikke er rigtige beboere og som er utrygge at færdes i, samtidig med at det presser boligpriserne i vejret«, siger Ninna Hedeager Olsen.

Både Københavns kommune, Horesta og Danmarks Lejerforeninger ser et særligt problem i de flere tusinde nybyggede projektboliger, der slet ikke er omfattet af en bopælspligt.

Her er det praktisk talt umuligt at kontrollere udlejningsaktiviteterne, lyder meldingen i flere af de høringssvar, der er afgivet i forbindelse med lovarbejdet.

Frygt for kontrolfri zone

Som reglerne fungerer i dag kan myndighederne først kontrollere en bolig, når den har været anvendt som helårsbolig. Men det kræver at en borger lader sig registrere på boligen med en folkeregisteradresse.

Og det kan være en langvarig proces.

»Med de nuværende regler er der åbnet en ladeport for snyd. Hvis et firma eksempelvis køber nogle af de her nyopførte lejligheder og bruger dem til forretningsforbindelser, der så kan overnatte, når de er i København, jamen så kommer de her boliger jo aldrig ind i vores system med en folkeregisteradresse og en bopælspligt. Så har vi fået en kontrolfri zone«, siger Ninna Hedeager Olsen.

Står det til Københavns Kommune skal loven ændres, så der er bopælspligt på alle boliger, så snart de er opført og klar til indflytning.