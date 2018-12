Ubetalte togbøder, tv-licens, parkeringsafgifter og skatter: Vores gæld til det offentlige vokser med foruroligende fart

Ubetalte togbøder, tv-licens, parkeringsafgifter og skatter.



Gælden til de offentlige kasser vokser med foruroligende fart, selv om skattemyndighederne nu i tre år har arbejdet på højtryk for at udvikle et nyt, effektivt digitalt inddrivelsessystem, der kan kradse gælden ind fra de borgere og virksomheder, der ikke har betalt, hvad de skylder.

Det nye inddrivelsessystem skal erstatte det kuldsejlede it-flagskib EFI, der kollapsede i en sky af fejl og ulovlige opkrævninger og måtte lukkes ned i 2015.

Fakta Sløjfet gæld Hos personer med lav indkomst. Personer med ingen eller lav betalingsevne. Personer på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, førtids- og folkepension. Ordningen omfatter gældsposter med lav værdi. Ordningen omfatter i særlig grad borgere på Lolland, Langeland, Samsø og Albertslund. Ordningen omfatter kun i mindre grad personer med bopæl i kommuner nord for København. Kilde: Skatteministeriet.



På det tidspunkt opgjorde Skat selv den samlede offentlige gæld til 78 milliarder kroner. Siden september 2015 er gælden vokset med godt 1 milliard om måneden, så den har passeret 116 milliarder i seneste opgørelse fra juni 2018. Dermed er gælden steget yderligere 38 milliarder kroner på tre år, og det bekymrer både skatteeksperter, Rigsrevisionen og de politiske valgte statsrevisorer.

Formanden for Statsrevisorerne, Henrik Thorup (DF), fortæller, at statsrevisorerne i begyndelsen af det nye år får en mundtlig og skriftlig orientering fra Rigsrevisoren om, hvor galt det står til.

»Det virker fuldstændig usandsynligt, hvor meget der rodes rundt i skatteministeriet, og det er ikke bare for nogle hundrede kroner, men for milliarder. Vi statsrevisorer har ikke bestilt andet end at kritisere, og kritikken er langt ude over den skala for kritik, som vi normalt bruger«, siger Henrik Thorup.

Gældstyrelsen sender for tiden breve til omkring 485.000 skyldnere, hvor der bliver eftergivet gæld for næsten seks milliarder kroner med Folketingets velsignelse. Baggrunden for gældseftergivelsen er, at det bliver for dyrt at finde ud af, om gælden er lovlig at opkræve.



»Det er ikke troværdigt over for de almindelige borgere, der ikke får eftergivet gæld, men sidder med en opkrævning fra det offentlige til betaling«, siger Henrik Thorup, der understreger, at eftergivelse af gæld er et politisk spørgsmål.



Hanne fik eftergivet

Hanne Bach troede ikke sine egne øjne, da hun modtog brevet 5. december. Her kunne skattemyndighederne meddele, at hun havde fået eftergivet en rentegæld på 1.489 kroner og 18 øre:

»Jeg var helt paf, troede første, det var en af de der snydemails, som er i omløb. Selvfølgelig er det da dejligt at få slettet sin gæld, men jeg anede ikke, at jeg skyldte pengene. Og så fremgik det også lige af brevet, at jeg havde mere gæld, som bare ikke blev eftergivet: et beløb på 10.000 kroner, som jeg heller ikke anede, at jeg skyldte«.

»Så det kan man vel næppe kalde en julegave«, fortæller Hanne Bach, der er pensionist og bor et sted i Jylland.