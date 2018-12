Århus-borgmester vil have nye forhandlinger med Airbnb

Kritikken regner ned over regeringens Airbnb-lovpakke, der skal landes i juledagene. Århus’ borgmester Jacob Bundsgaard anbefaler nye forhandlinger med Airbnb for at få flere oplysninger frem om de danske brugere. Aftale tæt på, siger minister.

Der er brug for nye forhandlinger med Airbnb, hvis myndighederne skal gøre sig nogle forhåbninger om at få styr på bølgen af borgere, der tjener penge på at leje privatboligen ud via den populære udlejningsportal.

Sådan lyder budskabet fra Århus’ borgmester, Jacob Bundgaard (S), der nu blander sig i de afgørende politiske forhandlinger om et nyt sæt regler for danskernes omsiggribende, private udlejningsforretninger.

Bundsgaard vil have mere detaljerede oplysninger ud af Airbnb, blandt om oplysninger om, hvor mange dage danskerne lejer boligen ud.

Sådan må du leje ud

Ifølge regeringens nye lovpakke, kan du maksimalt leje din private bolig ud 70 dage om året. Men de 70 dage er betinget af, at du udlejer boligen genem et udlejningsbureau som for eksempel Airbnb, der til gengæld automatisk indberetter dine lejeindtægter til Skat, der så kan kontrollere din skattebetaling.

Efter flere års forhandlinger har Airbnb indvilget i at indberette brugerens lejeindtægter med virkning fra næste år. Når du lejer ud kan du hvert år tjene de første 28.000 kroner skattefrit, mens alle indtægter derover bliver beskattet. Sidste år lejede 900.000 personer en bolig i Danmark via Airbnb. De fleste overnattede i København, nemlig 510.000 Airbnb-gæster. Sidste år tjente en danske Airbnb-vært i snit 13.800 kroner på at leje boligen ud. Vis mere

»Det, der ligger på bordet lige nu, gør det enormt vanskeligt for os som kommuner at følge med i, hvordan det her marked udvikler sig, og vanskeligt at udøve den kontrol, der er nødvendig for at sikre, at reglerne bliver overholdt«, siger Jacob Bundsgaard til Politiken.

»Jeg så gerne, at regeringen tog en ny dialog med Airbnb og bad om at få udleveret de oplysninger, vi skal bruge i vores tilsynsarbejde. Det er, som jeg ser det, kun et spørgsmål om Airbnb’s gode vilje og ønske om at have en god relation til de byer, de tjener penge på at betjene«, siger borgmesteren.

Politisk triumf

Det blev ellers fejret som en politisk triumf, da det i november, efter flere års tovtrækkerier, lykkedes regeringen at overtale Airbnb til at indberette brugernes lejeindtægter til de danske myndighederne.

På den måde bliver det muligt at kontrollere, om de danske Airbnb-udlejere også husker at betale skat af de pengene, de tjener på at leje boligen ud til turister.





Men på trods af aftalen vokser koret af kritikere, der mener, at den globale udlejningsportal har fået lidt for mange indrømmelser den anden vej.

Det er en betingelse for aftalen med Airbnb, at et flertal i Folketinget accepterer, at borgerne kan leje boligen ud helt op til 70 dage om året. Samtidig udløser det en skatterabat, hvis det sker gennem portaler som Airbnb.

Dertil kommer, at den verdensomspændende udlejningsportal tilsyneladende kun har accepteret at indberette brugernes indtægter - ikke nødvendigvis deres præcise adresser og slet ikke antallet af udlejningsdage.



Mere pres på Airbnb

Uden at kende antallet af udlejningsdage bliver det næsten umuligt for kommunerne at føre kontrol, lyder kritikken blandt andre fra de københavnske borgmestre, der nu bliver bakket op af deres århusianske kollega.

Byerne er trods alt først og fremmest til for de mennesker, der bor i dem Jacob Bundsgaard (S), borgmester Århus

»Det er utrolig positivt, at det er lykkedes regeringen at få en første aftale med Airbnb, men den giver os desværre ikke mulighed for at føre en forsvarlig kontrol på området«:

»Derfor er der brug for, at regeringen og den danske stat fortsat lægger pres på Airbnb - om nødvendigt med bistand fra EU - for der skal bruges store muskler, når man forhandler med multinationale giganter«, siger Århus-borgmesteren, der understreger, at Airbnb er med til at gøre Århus til en attraktiv by for turister.

»Vi oplever ikke samme turistpres som København, men når det er sagt, så kan vi ikke bare se den anden vej og lade folk leje deres boliger ud efter forgodtbefindende«.

»Vi er nødt til at vide, hvad der foregår, og ser vi en udvikling, hvor lukrative private udlejninger presser almindelige mennesker ud af de større byer, så er vi nødt til at regulere det her område hårdere med lovgivning. For byerne er trods alt først og fremmest til for de mennesker, der bor i dem«, siger Jacob Bundsgaard.

Det er regeringens ambition at lande en politisk Airbnb-aftale i etaper i løbet af juledagene. Men der er tilsyneladende flere forhindringer i slutrunden.