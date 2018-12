Juleanalysen: Jeg prøver at tælle velsignelser, og episoden, hvor jeg faldt i søvn ved rattet, er en af de større

Forleden sad jeg på passagersædet i en bil på vej ind i Holbæk, da en kvinde med en barnevogn løb hen over gaden i det sorte decembermørke. Hun var i sikker afstand og fik bugseret vognen op over kantstenen, men hvad vi ikke kunne se, var, at et cirka tiårigt barn gerne ville nå med sin mor (formoder jeg) over vejen. Pludselig kom det lille menneske springende skråt hen over vejbanen i fuld fart.

Det lille hverdagsdrama endte heldigvis godt, vi fik en forskrækkelse, barnet nåede over, og chaufføren konstaterede tørt, at det var godt, at han kørte anstændigt.

Livet er skrøbeligt. Ganske få meter, den fart, vi kører med, ja, selve heldet og det, at man ikke snubler, når man løber over en vej, kan gøre hele forskellen mellem ulykke eller ej.

Jeg var selv svineheldig engang, hvor jeg var på vej i en gammel Opel Corsa fra vores hjem i Aarhus til mine forældre på Sydsjælland. Vores dengang få måneder gamle dreng sad i en omvendt autostol på passagersædet ved siden af, solen varmede bilen op, og jeg havde som småbørnsmor ikke fået megen søvn. Først da bilen svingede ud i overhalingsbanen, opdagede jeg med et sæt, at jeg var faldet i søvn bag rattet.

Siden har jeg altid haft enorm respekt for at køre, når jeg er træt, og været taknemmelig for, at vi overlevede.

’Count Your Blessings (Instead of Sheep)’, hedder det i en Irving Berlin-sang, som blev sunget i filmen ’White Christmas’ fra 1954. Så jeg prøver at ’tælle velsignelser’, og episoden i Corsaen er en af de større. Hvad enten man tror på Guds finger eller tilfældet, er der nok af held at takke for. Sangen har i det hele taget fat i noget, for forskere ved Harvard mener at have opdaget, at taknemmelighed afgiver gode stoffer til hjernen og gør dig gladere.

Listen over forhold, jeg kan være taknemmelig for, rummer alle mulige små ting, som jeg kan tælle i stedet for får, når hovedet rammer puden. En hyggelig bagedag, en særlig god aften med vennerne, søde kolleger, et lækkert måltid. Og basale vilkår som den luksus, det er at have et sted at bo, spise sig mæt, leve i fred, have et godt job, være rask. Selv når dele af ens liv er hårdt, kan det virke opløftende at sende tanken til det, der rent faktisk giver glæde.

Det kan noget, det at sige tak. Fordi det minder én om, at det ikke er en selvfølge, at man har det godt. At man skal vise omsorg og medfølelse med andre, der mangler nogle af de vilkår, for det kunne jo være en selv.

Det omvendte sker, når glæden ved det, man har, bliver til skadefryd. Som da Venstre-politikeren Torsten Schack Pedersen hoverende viste sin julemad frem og tweetede »fremragende julefrokostmad – sikkert langt fra den kommende buffet på Lindholm«. Det udsagn trak han tilbage dagen efter med en beklagelse.

Tak for det og glædelig jul. Husk nu at færdes sikkert ude i trafikken.