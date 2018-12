Før var det skamfuldt: Nu lægger vi genbrugsgaver under juletræet

Normalt dykker genbrugssalget i december, for julegaver skal være nye og til at bytte. Men genbrugsbutikker melder om et historisk skift i genbrugskulturen: Det er blevet smart og bæredygtigt at give brugte julegaver.

Tidligere var det pinligt, skamfuldt og socialt uacceptabelt at give brugte gaver. Men nu opsøger forældre og bedsteforældre i stigende grad lokale genbrugsbutikker for at finde kuriøse, unikke, forunderlige og billige gaver til børnenes pakkekalendere og adventsgaver.

Og som en helt ny tendens bliver julegaverne nu også i stigende omfang købt i genbrugsbutikker, hvor man både kan få mere for pengene og manifestere en personlige protest mod overflodssamfundets brug og smid væk-kultur.

Sådan lyder det samstemmende fra Danmarks største digitale genbrugsmarkedsplads, DBA, og fra Røde Kors, Kirkens Korshær og Mødrehjælpen, der til tilsammen driver mere end 500 genbrugsbutikker landet over.

»For bare 5 år siden købte man slet ikke brugte julegaver. Det skete kun, hvis man var virkelig hårdt presset økonomisk. Det var bare ikke socialt acceptabelt at lægge brugte ting under juletræet«, siger Lone Frøsig, butikskonsulent i Mødrehjælpen.

»Sådan er det ikke længere. Pakkegaverne kom for et par år siden, og nu ser vi folk købe også julegaver hos os, især i de store byer som Københavns og Aarhus«, siger Lone Frøsig.

Normalt må både Mødrehjælpen, Kirkens Korshær og DBA notere et fald i genbrugssalget i december måned, hvor de fleste foretrækker at lægge nye, ubrugte gaver under juletræet, fordi de kan byttes efter jul.

Men nu er kurven knækket: »Vi har ikke de præcise omsætningssal for december endnu, men vi kan se, at julesalget er steget kraftigt, og at folk nu også køber julegaver i vores genbrugsbutikker. Det er første gang, vi ser den udvikling«, siger Tina Donnerborg, chef for 240 genbrugsbutikker i Røde Kors.

Også Kirkens Korshær forventer usædvanlig høje salgstal i december, siger Jesper Rønn-Simonsen, udviklingschef med ansvar for Kirkens Korshærs 249 genbrugsbutikker:

»Det er blevet mere acceptabelt at give brugte ting i julegave, og vi er overbeviste om, at genbrug bliver endnu mere hipt de kommende år, fordi der også er et miljømæssigt statement i det«.

Opgør med smid væk-kultur

Selv om det stadig er økonomien og det store sparepotentiale, der får de fleste danskere til at købe brugt, er det også ønsket om at være bæredygtig og klimakorrekt, der får genbrugsbølgen til at rulle.

»At købe genbrug er for manges vedkommende også en personlig protest mod vores overforbrug, en protest mod, at vi hele tiden insisterer på at købe nye ting i stedet for at bruge det, der findes i forvejen«, siger Sofie Folden Lund, kommunikationschef i DBA, der også kan notere et stigende salg i julen.

Ifølge DBA’s genbrugsindeks for 2018 kan hver tredje dansker finde på at give brugte gaver. Det er en stigning på 5 procentpoint i forhold til sidste år. Næsten hver anden dansker bliver glad for at få en brugt gave.

Og 17 procent af danskerne har inden for de sidste 12 måneder givet en brugt gave til familie eller venner, viser indekset, der blandt andet er baseret på en spørgeundersøgelse blandt 2.000 repræsentativt udvalgte borgere og en onlineundersøgelse blandt 2.800 af DBA’s egne brugere.

At vi er begyndt at give hinanden genbrug i julegave, kommer ikke bag på Dorte Wimmer, der er ekspert i forbrugeradfærd og trends hos Retail Institute Scandinavia.

»Det matcher vores egne undersøgelser, der viser, at langt de fleste danskere har et forstærket fokus på bæredygtighed, også når det gælder genbrug. Det er simpelthen blevet smart at genbruge, og giver jeg dig en brugt gave, er det ikke længere udtryk for, at jeg er økonomisk presset, men at jeg har gjort mig særlig umage for at finde en personlig og unik gave netop til dig«.