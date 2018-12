De skatteansattes formand: Gældsbreve er dårligt for skattemoralen

Skattemyndighedernes eftergivelse af gæld til hundredtusinder danskere har udviklet sig til et klumpet selvmål, der udfordrer god skattemoral og princippet om, at enhver betaler sit.

Sådan lyder meldingen nu fra Dansk Told- og Skatteforbunds formand, Jørn Rise, der repræsenterer hovedparten af de godt 7.000 medarbejdere i skattevæsenets syv nye styrelser.

»Det højner ikke ligefrem tilliden til skattesystemet, hvis nogen for enhver pris må betale deres gæld, mens andre får den eftergivet«, siger Jørn Rise.

Han peger samtidig på, at en stor del af den gæld, der nu bliver slettet, er hentet i den syge del af det digitale inddrivelsessystem EFI, der netop blev lukket ned i efteråret 2015, fordi det viste sig, at systemets opkrævninger var fulde af fejl og forældelser.

»Folk tror, at de har glemt at betale deres gæld, og det giver dem selvfølgelig dårlig samvittighed, især hvis de har penge nok. Sagen er bare, at der i flere tilfælde kan være tale om en fejlopgørelse«, siger formanden.

Han forstår godt, at nogle borgere reagerer med forundring, skepsis og irritation, når de får eftergivet en gæld, de ikke anede, at de havde, og som er umulig at identificere. Men de bør også vide, at der kan være tale om en regulær fejl – og dermed en gæld, som ikke findes, mener forbundsformanden.

Det fremgår bare ikke af de mange udsendte gældsbreve, at gælden er tvivlsom og i værste fald en fejl. I brevene skriver Gældsstyrelsen, at et enigt Folketing har besluttet ekstraordinært at »afskrive en større mængde af danskernes gæld til det offentlige«. Og at »det drejer sig om ældre gældsposter med relativt lav værdi, hvor det vurderes, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi«.

»Det er altid nemt at være bagklog, men hvorfor skriver man ikke lige ud i brevene, at man har identificeret en gæld, som muligvis kan være en fejl, men hvis borgerne så selv mener, at de har en gæld, er de hjertelig velkomne til at betale«, siger Jørn Rise og tilføjer: »Nu har vi fået denne eftergivelse håndteret så klumpet, at folk igen ryster på hovedet og mister den tillid, der er så vigtig for vores arbejde som skattemyndigheder«.

Midt i forvirringen udsendte Skatteministeriet mandag aften en længere redegørelse om baggrunden for beslutningen om at eftergive offentlige gældsposter for næsten 6 milliarder kroner.

Her skriver ministeriet selv direkte, at brevene i stort omfang vedrører de gældsposter fra det forurenede EFI-system, der er tvivlsomme og fejlbehæftede, men at det vil koste milliarder af kroner i sagsbehandling og mandskabstimer at få undersøgt, om myndighederne overhovedet lovligt kan inddrive denne gæld hos borgerne.

Breve målrettet lave indkomster

Fremfor at bruge milliarder på at få afklaret gældens karakter har skattemyndigheder og politikere derfor valgt at eftergive en del af den tvivlsomme gæld. På spørgsmålet, hvorfor Gældsstyrelsen slet ikke nævner muligheden for fejl i brevet til de mange borgere, har styrelsen sendt dette skriftlige svar: