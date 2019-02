Væk med gæld, ind med frihed: Jane betalte boliglånet tilbage på to et halvt år

Banken har ens sjæl

I er en børnefamilie, der lige havde købt hus. Hvorfor prioriterede I at komme af med banklånet frem for at have et større rådighedsbeløb?

»Fordi jeg mistede min frihed ved at have det lån. Banken kan frit ændre renten med to måneders varsel. Jeg ved jo godt, at det tager for lang tid at spare op til et hus. Men egentlig mener jeg, at hvis du ikke kan betale noget kontant, så har du ikke råd«, forklarer Jane Ibsen Piper.

Hun tilføjer, at familien faktisk var godkendt i banken til at købe for et større beløb, end de endte med at bruge på boligen.

»Men havde vi købt dyrere, så havde banken haft min sjæl. Det er rart, at vi ikke sidder i huset til halsen«.

Borger - ikke forbruger

Hvor går grænsen mellem at være sparsommelig og nærig efter din mening?

»Man er nærig, hvis man nasser og ikke giver en omgang, når det er ens tur. Og vi bruger f.eks. mange penge på gaver. Så sparer vi på den anden side penge på, at min mand ofte kan tage rester fra kantinen på sit arbejde med hjem, der bare skal varmes, og som på den måde ikke går til spilde«, siger hun.

»Vi kører ikke fuldstændig zero waste herhjemme, men jeg synes, det er fedt at genbruge og ikke smide ting ud. Jeg opfatter mig som borger i samfundet, ikke forbruger. Jeg er ikke sat i verden for at forbruge. Når folk siger, at det går ud over væksten – I don’t care«.

Ikke privilegieblind

Familien har da også et forbrug.

Men hvor der i årene midt i Københavns fristelser nemt kunne ryge 2.000 kroner hver måned på takeaway-mad, kaffe to go og vandmelon til børnene på vej hjem fra børnehave, er det i dag f.eks. kvalitetscykler til hele familiens ture i skoven, der får plads i budgettet.

Jane Ibsen Piper understreger, at hun og hendes mand er helt klar over, at de er privilegerede. De har høj løn og dermed meget at spare op af. Deres lave forbrug er ikke noget, de er tvunget til.

Men allerede som fattige studerende levede parret under evne. Og de fleste vil kunne arbejde sig hen imod større eller mindre grad af økonomisk uafhængighed ved at sætte deres faste udgifter så lavt som muligt, mener hun.

»Brug pengene, hvor de giver mest glæde. For os er det f.eks. luksus, når vi en gang imellem tager vores drenge med på en running sushi-restaurant i Ballerup. Vi griner og hygger os, og drengene værdsætter virkelig sådan en aften«.

