Hvis jeg skulle dø om et år, ville jeg ændre én ting i mit liv

Den ene dag tager den anden. Alt går, som det plejer. Men frygten for at dø, også selv om den er ubegrundet, kan være en god påmindelse om at huske, hvad man egentlig ville fylde i sit liv, hvis det nu snart var forbi.

For et par uger siden tænkte jeg, at jeg nok skulle dø snart. Jeg er, bevares, noget melodramatisk anlagt, og da jeg i et par uger havde haft sære armhuler, der kløede, tænkte jeg straks, at det nok var brystkræft, der havde spredt sig til lymferne.

Det var så det, tænkte jeg, mens jeg gik rundt og kiggede på mit hjem. 43 er vel også okay. Det er en pæn alder. En god bid liv. Og jeg har haft det sjovt. Jeg har elsket og er blevet elsket. Jeg har grinet og grædt og tudet og råbt og set ’Matador’ mindst 15 gange.

Jeg har set stor kunst, skrevet sætninger, jeg var tilfreds med, jeg har hørt Andreas Brantelid spille cello, jeg har lært at svømme. Jeg er lykkelig for at være journalist, tænk at have fundet sit fag, jeg har en fantastisk familie, jeg har den bedste mand, og jeg, der voksede op som et ensomt barn, er blevet en voksen med mange venner. Jeg har ikke mange klager. Jeg har haft et godt liv, tænkte jeg.

Det eneste, jeg ville lave om, hvis jeg vidste, at jeg ikke skulle leve så meget længere, var, at jeg ville invitere flere gæster og oftere have folk på besøg. Jeg kan så godt lide at have gæster, jeg elsker at dække et pænt bord, jeg elsker at udtænke, hvad folk skal have, og jeg bliver helt mild af glæde, når mit hjem summer af lyden af glade mennesker. Jeg kan lide det hele. Fra forberedelserne og forventningen til glæden bagefter over, at det gik godt.

Selvforsynende med selskab

Så jeg ved ikke, hvorfor jeg har sjusket med at invitere. Måske fordi jeg har været lidt slidt på mit gamle job og ikke har haft så meget overskud, men også fordi jeg bor sammen med en mand, som jeg både har det virkelig hyggeligt og meget meget sjovt med.

Han og jeg er ret selvforsynende med selskab, vi holder tomandsfester, vi går på bar sammen, og vi holder nærmest også parmiddage, bare et enkelt par, hvor vi drikker rødvin og spiser hasselbackkartofler og culottesteg.

Det er en stor gave og en af grundene til, at vi er sammen, selv om vi er meget forskellige, men da jeg tænkte på, at ja ja, livet slutter en dag, men hvad nu hvis det sluttede for tidligt, gik det op for mig, at det ikke er nok, ikke altid. Jeg vil gerne have flere gæster, selv om det kan være svært at mase ind i et liv, der også indeholder meget fornuftig hverdag, et barn, der bor her halv tid og et sind, der også kræver ro alene. Weekenddagene er hurtigt væk.

Men jeg VIL invitere mere. Så jeg vil prøve med andre formater end den klassiske middag. Morgenmad, som min søster inviterede til på sin fødselsdag, hvor vi var inviteret til klokken ni, spiste boller med røget laks, tebirkes med skinke (hvilket vi altid får til fødselsdage i min familie), drak juice og kaffe og snakkede og var hjemme igen kl. 12. Det koncept snupper jeg.

Eller usvær hverdagsmiddag, hvor vi bare skal have dhal og en kop græsk urtete. Eller helt svært for mig, der elsker at arrangere og planlægge, men nogle gange løber tør for tid: at mødes ude og spise middag på en restaurant. Eller bare øl på den lokale bar.

Måske, som vi var inviteret til af nogle venner, til et glas vin efter fyraften en hverdag, hvor arrangementet ikke strakte sig over mere end halvanden time. Nok til at tale og blive ladet op i mødet med andre, ikke så længe, at det kastede tømmermændsskygger ind over næste arbejdsdag. Jeg vil invitere til flere frokoster før fodbold og flere til fastelavnsboller og kaffe. Bare flere gæster. For de gør mig glade, uanset hvordan vi ses. Bare vi ses.

Og min svære syge? Den gik over, da jeg skiftede deodorant, så jeg tror, jeg overlever lidt endnu. Hurra for det, for så kan jeg også fejre det. Med gæster.