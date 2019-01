Firmaet der vil være det nye Tesla for plante-kød og havremælk

Vi vil være Elon Musk for plantebaseret mad. Vi kunne kalde os selv for Musk-food!«, siger Jan Lund, innovationschef i Naturli’, og griner inde bag fuldskægget.

Elon Musk er den berømte, kontroversielle direktør for Tesla, Silicon Valley-firmaet der fik sat elbilen på landkortet. Sammenligningen er noget af det første, der ryger ud af munden på Jan Lund, da jeg ankommer til firmaets kontor og testlaboratorier i landsbyen Bjerregrav 15 minutter vest fra Randers.

»Ja, men kan grine af det. Men det er det, vi vil gøre. Grundlæggende vil vi lave den transformationsproces, han har gjort for bilindustrien. Vi vil transformere alle animalske proteiner til planteproteiner«, siger Jan Lund.

Ud med kød og ind med plantebøffer til folket – altså os almindelige forbrugere. Det næste mål, som firmaet har i sigtekornet, er vores mælk, vores grillpølser og vores kylling.

Innovationschef Jan Lund sidder i det lille kontor i Randers-virksomheden Naturli’ sammen med direktøren Henrik Lund, to store skulderbrede mænd iført sorte sweatshirts og nærmest identiske buskede fuldskæg. De er ikke i familie, men man skulle næsten tro det.

Der er en vist rock’n’roll-vibe over makkerparret, og inde på kontoret – som de kalder deres Mind Lab – er væggene malede med magnetisk whiteboard-maling samt overskrevne med håndtegnede notater, tegninger, opskrifter og to-do-lister.

Foto: Jens Dresling Jan Lund (tv.) og Henrik Lund kalder deres kontor for et 'mind lab', og man kan lave ideudvikling ved at skrive på væggene, og udvikle opskrifter ved komfuret i det lille lokale.

Der er udkastet til en opskrift på grillpølser, et produkt som »bliver helt vildt, når det kommer«, siger Henrik Lund. Der er en fem-punkts plan for, hvordan Naturli’ kan sælge mere til industrien – f.eks. som i fredags, hvor en større dansk supermarkedskæde kontaktede firmaet med henblik på at erstatte kyllingen i deres cæsar-salater med Naturli’s nye kyllinge-efterligning, ’Pipfri’..

På den modsatte væg er der en brainstorm på et nyt logo: piktogrammer af en glad mand, et hjerte, en jordklode, en blomst, noget som ligner et ufærdigt fredstegn, der skal signalere »balance mellem mennesker og natur«.

Det er sådan et kontor, som folk, der har været på besøg i startup-miljøet i Silicon Valley, ville kunne nikke genkendende til, og det er sådan, Naturli’ ser sig selv, som en lille startup, også selv om firmaet reelt er ejet af Orkla, en kæmpe nordisk madmastodont, der sælger alt fra ketchup og Solgryn til flæskesvær og syltede rødbeder.

Firmaet siger selv, at det er drevet af en mission: Forbrugeren skal stille og roligt vænnes bort fra kødet. Eller som Jan Lund siger det: »Jeg tror ikke, der er en fremtid for kød, benzin og cigaretter«.

Satte plantefars på kortet

Naturli’ er Danmarks bedst kendte firma inden for kød- og mælkeerstatninger, et område i enorm vækst over alt i verdenen.

Firmaets succes har været bemærkelsesværdig. I begyndelse af 2018 lancerede de deres berømte, men også kritiserede plantefars, ’Hakket’, der skal ligne og fungere som almindelig hakket kød, og som helt usædvanligt blev lagt ned i køledisken ved siden af det rigtige oksekød.

Målet var at få 3 pct. af markedet for hakket kød i Netto, Føtex og Bilka, hvor produktet sælges. Et år efter har det allerede taget 5 pct og sælges nu i Storbritannien, Sverige, Tyskland, England, Østrig, Schweiz, Irland, New Zealand og Australien. Næste mål er USA.

I starten af i år kom produktet ’Pipfri’, der er små, trevlende stykker ’kylling’ lavet på protein fra danske ærter.

Og på mandag lancerer Naturli’ to produkter, der går efter en af de helt store skalpe: den danske drikkemælk og ikke mindst minimælken. De nye mælk skal stå ved siden af deres animalske konkurrenter i køledisken. Målet er at tage 5 procent af markedet for mælk.

Vi går fra kontoret igennem lageret til Naturli’s testfaciliteter, et lokale fyldt med mejerimaskiner, margarine-teknologi, tumblere, blandere og syrningskar. Her får vi lejlighed til at smage de to nye mælke-erstatninger, en havremælk og en mandelmælk. Mandelmælken viser sig at være kridhvid og tynd, og visuelt ikke til at skelne fra en rigtig minimælk. Smagen er så mild, at den er næsten fraværende. Det er helt bevidst.

»Når jeg tænker på, hvad mælk smager af«, siger Jan Lund, »så smager det koldt. For mig er det en følelse af kulde. De her produkter har ramt den følelse«. På emballagen står der ’kilde til calcium’, fordi produktet er tilsat calcium fra alger. Det er en måde at lukke den fordel, som mælken har, nemlig, at mælk skal være godt for knoglerne.

Foto: Jens Dresling Den nye mælk kommer i pantflaske

Jeg får også et sneak peak på den første store tv-kampagne for et Naturli’ produkt. I tv-spottet står Henrik Lund med et glas mælk og spørger, om det ikke var på tide, »at vi gav koen en fridag« og »ændrer den måde, vi spiser og drikker på« af hensyn til naturen. Det er et video-spot, som firmaet har fået advokater til at gennemgå for de mindste fejlformuleringer, som kunne give mejeribranchen mulighed for at anklage dem for vildledende markedsføring.

Det er sket før: Naturli’s første store succes, det Kærgården-lignende smørprodukt ’Smørbar’, blev indklaget til Forbrugerstyrelsen af Mejeriforeningen for at vildlede forbrugerne. Klagen blev afvist. For nylig måtte Naturli’ trække deres mandelmælksbaserede ’Almond Caffe Latte’ tilbage, efter at mælkebranchen havde anmeldt produktet for at bruge ordet ’latte’ – mælk på italiensk – i et produkt, der ikke indholdt ko-mælk.

Jan Lund, innovationschef, Naturli’

Da Naturli’ lancerede sit plantefars ved siden af kødet i kølediske i 900 butikker i Australien, var kritikken fra lokale bønder og organisationer massiv. Det røg helt op på regeringsplan, hvordan man skulle forstå ordet ’hakket’ (’minced’ på engelsk), og om det skulle være lovligt at bruge det om planter. En af landets senatorer forlangte forbud mod Naturli’s produkter. Det fik han dog ikke.

Ingen i ledelsen spiser kød

Naturli’ levede i mange årtier et stille liv som producent af plantemælk. Det var før klimadiskussionen og mælke-skepsissen havde fået tag i folkesjælen, og målgruppen var mælkeallergikere.

Det ændrede sig for alvor, da Henrik Lund overtog direktørposten for 2 1/2 år siden. Som en af hans første radikale beslutninger valgte han at blive veganer – ud fra den forretningsmæssige overvejelse, at han nu skulle i gang med at revitalisere firmaet og smage sig igennem det plantebaserede sortiment.

Så blev det en livsstil, og »nu savner jeg og min kone ikke kød«, siger han.

Jan Lund kom fra en stilling i Orkla som innovationschef af alt fra K-salater med skinke, og ingefærshots, og var træt af en kultur, hvor man altid var søgende efter den næste trend, men aldrig var trenden.

»Henrik og jeg – vi er trenden, og vi lever den også privat. Det er noget helt andet«, siger innovationschefen, der nu er blevet vegetar. Det samme er marketingsdirektør Michael Pilgaard i gang med at blive, og dermed er ingen i ledelsen kødspisere, hvad der er opsigtsvækkende i en dansk fødevarevirksomhed.









Foto: Jens Dresling Hos Naturli' har ledelsen valgt at 'walk the talk'. Marketigsdirektør Michael Pilgaard, direktør Henrik Lund og inovationschef Jan Lund har alle fravalgt at spise kød.

»Vi er missionerende, det er vi«, siger direktør Henrik Lund. Naturli’ optræder på Instagram under navnet Plantebevægelsen og minder på nogen måder om det danske vegetariske måltidskassefirma Simple Feast, der også vil starte en ’folkebevægelse’, og som sidste år gik så vidt som at åbne en ’quit meat’-hotline til kødspisere, der gerne ville ud af deres ’misbrug’. Men den slags er Henrik Lund ikke med på – han synes godt, folk må spise kød, så længe de køber mindre af det og vælger kød med god dyrevelfærd.

»Jeg er altid bange for at blive udråbt som sådan en vegansk ekstremist, for det spændende for os er at få helt almindelige forbrugere til også at købe ind hos Naturli’. Det er en hårfin grænse«, siger han.

Hakkekød, version 2.0

Der er masser af andet, vi skal igennem i testkøkkenet: F.eks. Naturli’ nyudviklede pølser, som direktør Henrik Lund siger, bliver »en hel vild lancering«. Veganske pølser er gastronomisk problematiske, og især er pølseskindet elendigt og dårlig at grille.

Foto: Jens Dresling De nye grillpølser.

De nye grillpølser. Foto: Jens Dresling

Naturli’ har løst problemet ved at lave pølseskindet af et stof udvundet af tang, der sprøjtes på med dyser og stivner på pølsen. Resultatet, som ligger og syder på panden i testkøkkenet, ser overbevisende ud. Pølserne bruner og branker flot, og skindet revner hist og her, som en grillpølse skal. Pølsen føles som en grov grillpølse i munden, fyldt med masser struktur, og har noget hjemmelavet over sig. Den er dog også betydeligt tørrere end en normal svinepølse.

Husets kok har også stegt tre forskellige slags hakkebøffer. Den ene er Naturli’s nuværende plantefars. Den anden er en tyk hakkebøf lavet af det hypede amerikanske plantekødsfirma Beyond Meat – et firma, der blandt sine tunge investorer tæller verdens andenstørste kødproducent, Tyson Food.Den sidste bøf er Jan Lunds seneste eksperiment – en tidlig version af, hvad der kan blive den næste version 2.0 af plantefarsen, med bedre smag, struktur og tekniske egenskaber.

Den er der ikke helt endnu. Bøffen er ikke særlig ’kødlig’ i smagen i modsætning til den amerikanske bøf , der ret imponerende har ramt noget hen ad oksekødssmag. Til gengæld er strukturen i Jan Lunds eksperimentalbøf betydelig bedre – lidt hen ad en løst pakket hakkekød af kalv.

»Vi er stadig helt på forsøgsstadiet«, advarer han, mens vi pirker i de tre stykker bøf med hver vores gaffel.

Det særlige ifølge Naturli’ er, at den nye hakkebøf såvel som ’kyllingen’ og de nye pølser er fremstillet primært af proteiner fra danske ærter i stedet for det ofte udskældte sojaprotein, som producenterne blander op med gluten for at få den rette gummiagtige bidemodstand. De nye produkter har ikke den markante soja-aroma, som mange har det svært med. I stedet aner man en bismag af grønne ærter.

Foto: Jens Dresling Bøffen i højre hjørne er helt lys fordi den endnu ikke er blevet tilsat rødbedefarve til at illudere kød.

Bøffen i højre hjørne er helt lys fordi den endnu ikke er blevet tilsat rødbedefarve til at illudere kød. Foto: Jens Dresling

Lige nu kan Naturli’ lige præcist producere nok ærteprotein til at lave Pipfri til Rema1000, men når masseproduktionen kommer op at køre, bliver de nye ærteproteiner – og måske proteiner fra hestebønner og sågar græs – det hemmelige våben i kampen om markedet for plante-’kød’.

Udfordringen for den lille Randers-virksomhed er, at den er i konkurrence med nogle meget økonomisk tunge Silicon Valley-firmaer: Firmaer som Beyond Meat eller Impossible Foods, der har rejst svimlende 2,5 milliarder kroner i kapital fra investorer som Google og Bill Gates. Jeg spørger, hvordan de kan tro, at et lille firma i Bjerregrav vest for Randers kan slå dem og blive den næste ’Tesla for plantekød’.

»Vores fordel er, at vi er en lille virksomhed og meget hurtigere samt mere fleksible end de store spillere, der har 300 mand ansat. Vi kan opfinde et produkt og lancere det på to måneder. Det gør hele forskellen«, siger Henrik Lund. Naturli’s produkter er også billigere end konkurrenternes, og marketingsdirektøren fremviser tal, der viser, at firmaets Instagram-posteringer bliver delt og diskuteret meget mere end dem fra Beyond Meat, den store amerikanske konkurrent. Jeg slutter besøget i testkøkkenet af med det spørgsmål, alle stiller, når talen falder på efterligninger af animalske produkter.

Hvorfor skal planter efterligne kød – hvorfor ikke bare spise grøntsager?

»Det er jo et spørgsmål, vi får hele tiden. Det er, fordi vi vil have den brede befolkning med. Hvis vi skal gøre en forskel – hvis vi skal have flere danskere til at spise mere plantebaseret, så skal det ligne det, de kender«, siger Henrik Lund.

»Ellers vil børnene ikke spise det«.