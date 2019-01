»Næste gang bygger vi selv eller køber et håndværkertilbud – så behøver vi hverken tilstandsrapport eller forsikring«

»Men Tryg holdt lige så hårdt på, at de ikke skulle betale, og deres argument var, at man ikke kunne se, hvor fugten kom fra, og at skaden derfor ikke var dækningsberettiget«, fortæller Sofie Andersen.

»Vi måtte bo hos min søster i et halvt år, før vi kunne rykke ind i en beboelsesvogn på 24 kvadratmeter, der kunne stå på vores grund. Jeg skal hilse at sige, at det er meget lidt plads til en familie på fire. Det er ikke noget, jeg vil anbefale andre«.

Hele tiden var der tvivl om, hvem der skulle betale regningerne, og familien måtte hyre en advokat, så de ikke blev kørt over, som Sofie Andersen udtrykker det:

»Jeg er faktisk ikke engang helt klar over, hvem der i sidste ende kom til at betale renoveringen. Men det absurde er jo, at vi havde sat os ind i sagerne, vi vidste, at skjulte skader var omfattet af vores ejerskifteforsikring. Og da hverken vi eller sælgeren på forhånd vidste, at der var en skade i gulvet, og det heller ikke fremgik af tilstandsrapporten, gik vi da ud fra som givet, at det blev dækket over vores ejerskifteforsikring«.

»Men nej. Det skulle tage to år og en masse bekymringer. Det stresser og tærer, og vi har da også begge to været sygemeldt i perioder«, fortæller Sofie Andersen, der arbejder som social- og sundhedshjælper; hendes mand er landbrugsmaskinemekaniker.

Midt i det totale kaos lykkedes det end ikke familien at komme igennem med ønsket om at få betalt en opmagasinering af deres ting og møbler. De blev stuvet sammen i værkstedet med det resultat, at der er gået fugt i nogle af møblerne og mus i nogle af flyttekasserne.

Nu er I endelig flyttet ind, huset er nærmest totalrenoveret, men du lyder ikke rigtig glad?

»Det er dejligt, at mareridtet er overstået. At vi kan flytte ind med vores møbler, og ungerne er jo lykkelige. Men der er stadig en masse svære følelser i det, for i lang tid har huset været en tung klods om benet, og det er svært at vaske den følelse af«, siger Sofie Andersen.

»Det har fyldt så meget de seneste to år, at vi faktisk ikke er helt sikre på, om vi kan få det til at fungere, eller om vi skal sælge huset og finde på noget andet, en ny start«, siger hun og tilføjer med trods i stemmen:

»Men næste gang bygger vi selv eller køber et håndværkertilbud – så behøver vi hverken tilstandsrapport eller ejerskifteforsikring«.