Finanstilsynet frikender sig selv i skandalen om hvidvask i Danske Bank

Bedre beskyttelse af whistleblowere og et nyt bødesystem - sådan lyder et par af Finanstilsynets 23 nye bud på en skærpet dansk hvidvaskkontrol.

Statens finansielle vagthund, Finanstilsynet, kunne ikke have gjort det meget bedre i sagen om hvidvask i Danske Banks etiske filial.

Det er hovedkonklusionen i en 69 sider lang redegørelse fra Finanstilsynet, som blev offentliggjort kort før klokken 18 tirsdag aften.

I årene fra 2007 til 2015 blev Danske Banks estiske filial brugt som pengevaskeri for kriminelle russere i en hvidvaskskandale, hvor der passerede mindst 1.500 milliarder kroner gennem den beskedne filial - uden at Finanstilsynet for alvor greb ind.

Det har udløst massiv kritik af tilsynets arbejde; en kritik tilsynet nu tilbageviser nærmest fra ende til anden.

Kritikken har især kredset om, at Finanstilsynet allerede i 2007 blev advaret af den russisk centralbank om, at der foregik mystiske ting i Danske Banks afdeling i Estland.

Estland-sagen har været dybt skadelig for befolkningens tillid til det finansielle system og for Danmarks internationale omdømme Jesper Berg, direktør Finanstilsynet

Men ifølge redegørelsen reagerede Finanstilsynet som det skulle, men de stolede i høj grad på de oplysninger der kom fra det estiske finanstilsyn EFSA og de oplysninger, der kom fra Danske Bank:

»Danske Banks egne undersøgelser har efterfølgende afdækket, at ansatte i den estiske filial efter alt at dømme over en længere årrække aktivt har udført og dækket over overtrædelserne i forhold til både bankens overordnede ledelse i København og i forhold til EFSA«, skriver Finanstilsynet, der peger på at ti tidligere ansatte i filialen efterfølgende er anholdt i Estland.

Finanstilsyn vil udskrive bøder

Finanstilsynet er også blevet beskyldt for at være i lommen på Danske Bank, der først lukkede filialen i 2016.

»Det kan imidlertid konstateres, at banken ikke i alle tilfælde gav Finanstilsynet retvisende oplysninger, og at dette i flere tilfælde skyldtes, at banken ikke var tilstrækkelig grundig i sin afdækning af de faktiske forhold forud for besvarelsen til Finanstilsynet» lyder forklaring fra tilsynet der tilføjer:

»Finanstilsynet stolede således ikke ukritisk på oplysningerne fra banken«.

Finanstilsynets direktør Jesper Berg lægger ikke skjul på at »Estland-sagen har været dybt skadelig for befolkningens tillid til det finansielle system og for Danmarks internationale omdømme«.

Derfor har Finanstilsynet i tilgift til redegørelsen udarbejdet et idekatalog med 23 forslag, der alle kan bidrage til at styrke kontrollen og gøre det danske hvidvasktilsyn til et af Europas bedste, sådan som erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har krævet:

Ifølge rapporten vil Finanstilsynet blandt andet have mandat til selv at udskrive bøder i sager om hvidvask af penge, sådan som det sker i andre lande.

På den måde kan mange hvidvasksager i fremtiden afgøres hurtigere og mere konsekvent med hårde og kontante bøder som Folketinget allerede har besluttet at mangedoble.

Og så skal der selv sagt investeres massivt i it-systemer, der kan styrke tilsynets digitale overvågning og kontrol - og hjælpe de finansielle virksomheder med indberetninger om formodet hvidvask.

Whistleblowere skal beskyttes

Samtidig anbefaler Finanstilsynet nu en langt bedre beskyttelse af de ansatte, der vover karrieren og fortæller deres chefer eller myndighederne om mulige lovovertrædelser på deres arbejdspladser; de såkaldte whistleblowere.