Biolog blev oprydningsekspert: For mig har det været et mirakel

Den glæde ville hun gerne give videre til andre, og efter hun i forbindelse med nedskæringer i det offentlige mistede sit job som molekylærbiolog i 2015, begyndte hun at overveje at blive Konmari-konsulent.

»Men min families reaktion fik mig til at overveje det et helt år. »Er du crazy?«, den sætning rungede i mig. Men samtidig sagde min veninde: »Delfina, når du taler om Konmari, stråler du, men når du taler om jobansøgninger, er det ikke sådan«. Og til sidst tænkte jeg: Til helvede med det, nu gør jeg det. Det her er mit kald«.

Hun blev uddannet i december 2018 og har allerede klienter, som hun håber oplever samme transformation, som hun selv gør:

»Man lærer af de genstande, man kasserer. Når jeg kan mærke, at mit forhold til en ting er ved vejs ende, siger jeg tak for vores tid sammen og overvejer, hvad jeg kan lære af den ting. Hvorfor den ikke længere vækker glæde. Tilbage er kun de ting, jeg har behov for og som vækker glæde. Når man har det sådan, behøver man ikke mere. Man kan vel bedst sammenligne det med at gå i supermarkedet, når man er sulten. Så køber man flere ting. Men jeg er ikke længere sulten efter ting. Jeg er mæt. Jeg kan se ting og tænke, at de er dejlige, men jeg har ikke nødvendigvis brug for at købe mere. For mig har det været et mirakel«.