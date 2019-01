Bocuse d'Or: Kenneth fra Svinkløv Badehotel er verdens bedste kok

Det blev til guld for Kenneth Toft-Hansen i konkurrencen Bocuse d’Or. Skandinavien tog både guld, sølv og bronze.

Kenneth Toft-Hansen vandt guld i Bocuse d’Or.

Det var en tydelig berørt Kenneth Toft-Hansen, der vandt guld. Efter at have løftet trofæen, der er en figur, som forestiller kokken Paul Bocuse, måtte han tørre tårer væk fra øjnene og efter afspilningen af ’Et yndigt land’ rystede han på hovedet, som om han ikke helt forstod, at det var lykkedes.

Sverige vandt, ganske overraskende, sølv. Bronze gik til Norge, der vandt for fire år siden og vandt sølv for to år siden.

Christian Wellendorf, der er assistent for Kenneth Toft-Hansen, hvilket i Bocuse d’Or kaldes commis, vandt prisen som bedste commis. Trofæet var en porcelænsgås, der nok var mere speciel end køn, men ret stor.

Bocuse d’Or afholdes hvert andet år og består af en række regionale semifinaler i Europa, Asien, Afrika og Amerika. Herfra kvalificerer 24 deltagere sig til finalen, der afholdes i Lyon.

Hvert hold består af en kok og en kommis, der på fem timer skal lave to serveringer, en tallerkenservering og en fadservering.

Menu Kenneth Toft-Hansens vinderretter Tallerkenretten ’Nature’ ’Chartreuse’ med østers, muslinger og grøntsager Puntarelle & agurk, spirer og tørret æggeblomme Grønt æble, rygeost og estragon Cremede muslinger med blomkål og tang Fadretten ’Winter Flora Danica’ Kalvekam med brisler, enebær, persille & citron Selleri-’ben’, Vesterhavsost og sprød jordskok Rose af hybenroseeddike og rødbede med brunede løg og stegt kalvefedt Mosaik med cremede vilde svampe og persillestængler Friskt æble og glaskål Estragon, rygeost og snegleæg Kalvefond med brunet smør, syltede ramsløg og vild timian Vis mere

De 24 hold konkurrerer på to dage. Kenneth Toft-Hansen på den første, og han var efter sin optræden tilfreds:

»Vi kan være glade og stolte«, sagde han.

Det havde han så ganske ret i, viste det sig onsdag aften.

Foto: Claus Bech-Poulsen Kenneht Toft-Hansens fiskeret

Kenneth Hansen har tidligere deltaget i Bocuse d’Or, hvor han i 2015 blev nummer 6. Kokken Rasmus Kofoed, der er køkkenchef på den trestjernede restaurant Geranium, har som den eneste deltaget tre gange og vundet bronze, sølv og guld. Han har fungeret som træner for Kenneth Toft-Hansen og hans commis, Christian Wellendorf.

Foto: Claus Bech-Poulsen

Når Kenneth Toft-Hansen vender tilbage til Danmark, skal han til Svinkløv i Nordjylland, hvor han er køkkenchef og forpagter på Svinkløv Badehotel. Hotellet brændte ned i september 2016, men genopbyningen er i fuld gang, og det forventes, at hotellet åbner i løbet af maj måned.