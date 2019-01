Verdens bedste kok: »Da Norge så får bronze, tænkte jeg, at vi nok fik sølv. Det ville også være godt«

Onsdag var Kenneth Toft-Hansen fortrøstningsfuld, da han havde afleveret sit eget bidrag i Bocuse d’Or på konkurrencens første dag, hvor de første 12 kokke var i sving. Det var gået godt, han og assistenten Christian Wellerdorf havde ramt deres topniveau.

Men da han torsdag var tilbage i messehallerne i Lyon, hvor de 12 sidste kokke serverede deres mad, blev han lidt usikker:

»Vi kunne godt se, at Sveriges retter stod snorlige, og så begyndte vi altså at ryste lidt. Der var jeg knapt så kæphøj«, siger han på telefon fra Lyon.

De sidste par timer op til prisoverrækkelsen prøvede han bare at bevare roen:

»Jeg tænkte, at vi lå godt, men også at jeg skulle bevare roen, for man ved jo aldrig. Der var mange, der var henne og sige, at det var godt, hvad vi havde lavet, og det var da rart, men det var jo ikke det, der talte.«

Da præmieoverrækkelsen gik i gang, fik hans assistent prisen som bedste commis:

»Det var ikke så stor en overraskelse, synes jeg. Han har været en maskine, og han har virkelig fortjent det. Det er i lige så høj grad hans fortjeneste, at vi vinder. Det her er jo en holdpræstation«.



Ikke skyde bjørnen eller hvad man nu siger

Herefter blev priserne til fjerde og femtepladsen delt ud, og det var henholdsvis Finland og Frankrig, der vandt.

»De var favoritter, så da de fik, tænkte jeg, at nu kunne det godt være, at vi kom på podiet. Men man prøver også at bevare roen. Man skal ikke skyde bjørnen, før skindet er... eller hvad det nu hedder. Da Norge så får bronze, tænkte jeg, at vi nok fik sølv, og det ville også være godt, men den fik Sverige så, og så var det bare ren forløsning og en kæmpe glæde«.

Kenneth Toft-Hansen græd, da han modtog prisen:

»Jeg var meget berørt, det var jeg. Det skyldes nu så meget andet også. Jeg fik en søn for en uge siden, sidste tirsdag. Men at høre nationalmelodien, jamen det bliver jo ikke større. Det var en kæmpe forløsning«.

Hans umiddelbare planer er simple:

»Masser af champagne!«.

De mere langsigtede er stadig at være køkkenchef og forpagter på Svinkløv Badehotel, men Kenneth Toft-Hansen håber, at han måske kan komme ud i verden og lave mad i vintersæsonen, hvor hotellet er lukket:

»Det kunne da godt være, der var nogen, der synes, det var sjovt. Nu får vi se. Lige nu skal jeg bare for alvor forstå det. Det tror jeg ikke, at jeg har gjort endnu. Ikke rigtigt«.