Ny app skal vise vej til fontæner, hvor du gratis kan fylde din vandflaske

Danske forbrugere betaler jævnligt en femmer for en flaske vand i supermarkedet eller 10, 20 eller måske endda 30 kroner i en kiosk.

Ifølge producentforeningen European Federation of Bottled Water, EFBW, forbruger vi årligt 117 millioner liter flaskevand, svarende til 21 liter per indbygger.

At det er cirka dobbelt så meget som i 2005, viser, at ønsket om at have vand ved hånden, uanset hvor man er, er vokset. Men nu skal det være lettere – og billigere – at få slukket sin tørst, når man er på farten.

Alle offentligt tilgængelige fontæner nu kortlægges og gøres tilgængelige på en app

For at mindske forbruget af kildevand, specifikt for at undgå at sætte nye plastikflasker i omløb, skal alle offentligt tilgængelige fontæner nu kortlægges og gøres tilgængelige på en app, så folk let kan se, hvor de gratis kan fylde vand på en medbragt flaske.

Initiativet er et af 11 ekstra aftalepunkter, som regeringens plastikhandlingsplan er blevet suppleret med efter en forhandlingsrunde. Dermed bakker alle Folketingets partier op om en politisk indsats, der skal nedbringe spild af og forurening fra plastik.

Butikker kan også lokke med vand

Krumtappen i planen er et nationalt plastikcenter, som ventes etableret i løbet af et halvt års tid. Kortlægningen af fontæner vil ske i samarbejde med vandselskaber og kommuner. Private virksomheder og foreninger kan også tilmelde sig, hvis de ønsker at tiltrække kunder eller besøgende ved at udbyde gratis postevand.

»Jeg har selv prøvet at stå i Legoland, hvor der er lang kø ved den vandpost, der findes. Folk vil gerne have drikkedunke med og mulighed for at fylde dem op. Nu bliver det meget lettere at finde et sted at gøre det«, siger Radikale Venstres miljøordfører, Ida Auken, som har arbejdet for at få punktet med.

I udlandet er vand uden klimabelastning fra flaskeproduktion, tapning og transport allerede et konkurrenceparameter. Adskillige restauranter har tilmeldt sig appen Tap, som viser vej til gratis drikkevand i mange europæiske og amerikanske byer. I den engelske by Bristol gør Refill App det let for turister og lokale at få slukket tørsten uden at belaste miljøet med engangsflasker.

Politisk ukorrekt skær

Ifølge producentforeningen EFBW er over 70 procent af det flaskevand, som danskerne køber, uden brus. Det indikerer, at flaskevandet i høj grad drikkes som erstatning for vandhanevand. Derved adskiller vi os fra svenskerne, som i 7 ud af 10 tilfælde køber flaskevand med brus. Deres forbrug lignede ifølge Samvirke danskernes, indtil en massiv debat om flaskevands klimabelastning i 2006 gav varen et politisk ukorrekt skær. I dag er det svenske forbrug af flaskevand kun halvt så stort som danskernes.

Den politiske aftale om plastik lægger også op til at skubbe takeawaykulturen i en mere bæredygtig retning. Forbruget af emballage af engangsplastik skal kortlægges i samarbejdes med restaurationsbranchen, alternative emballagetyper skal miljøvurderes, og forskellige returordninger skal udvikles og afprøves.

»Plastik er et utrolig godt materiale, hvis det bruges på en ansvarlig måde, men et stort miljøproblem, når det kun bruges en gang. Derfor presser vi på for at få gang i et system, hvor der er pant på takeawaykopper, så man får udviklet nogle af bedre kvalitet, der kan bruges igen og igen. Det vil sende et signal til alle dem, der sælger kaffe, om, at det er den vej, vi går. I kan lige så god komme på banen«, siger Ida Auken.