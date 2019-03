Den skulle få aktiekulturen til at blomstre: Men aktiesparekonto med skattefordel går hen over hovedet på nybegyndere

Din opsparing bliver mindre af at stå i banken, mens investering i aktier kan få den til at vokse. Alligevel har kun få kastet sig over den nye aktiesparekonto, der ellers skulle gøre det let for enhver at blive aktionær. Der skal noget helt andet til, mener eksperter.

I Sverige får børnene deres første aktie i dåbsgave. Herhjemme er det først og fremmest den mest vellønnede femtedel, der investerer i aktier for at få deres penge til at vokse.

Men aktier er faktisk interessante for alle, der har en opsparing – især hvis den står på en konto i banken til 0 procent i rente og bliver udhulet af inflationen.

Og i forsøget på at gøre aktieinvestering til en ny dansk folkesport har regeringen fra 1. januar åbnet for såkaldte aktiesparekonti i banken.

Aktiesparekontoen Aktiesparekontoen blev indført 1. januar i år og er et forsøg på at få flere helt almindelige danskere til at investere i aktier. Du kan indsætte op til 50.000 kroner på en aktiesparekonto, der oprettes i en bank. Pengene kan investeres i danske og udenlandske børsnoterede enkeltaktier samt i aktiebaserede investeringsbeviser. Kontoen er beregnet til frie midler, så du kan ikke bruge den til pensionsopsparing. Du kan kun have én aktiesparekonto. Du kan også oprette en til dine børn. Banken tager sig af arbejdet med at opgøre din korrekte skat og betale den. Aktiesparekontoen er lagerbeskattet. Det vil sige, at du skal betale 17 procent af den værdistigning, dine aktier har haft i løbet af året, også selv om du ikke har solgt dem. Du kan altså risikere at skulle sætte ekstra penge ind på kontoen til skattebetaling. Har du derimod tabt penge, kan tabet modregnes i gevinsten, inden skatten beregnes. Er der ingen gevinst, kan tabet ’gemmes’ til modregning i kommende år. Køber du aktier helt på egen hånd, altså ikke via en aktiesparekonto, betaler du afhængig af afkastets størrelse enten 27 eller 42 procent i skat. Men først når du sælger eller får udbytte. Beregninger viser, at skattebesparelsen ved aktiesparekontoen frem for et almindeligt aktiedepot kun er på 215 kroner om året, hvis du køber for 50.000 kr. aktier, får 5 procent i årligt afkast og sælger efter 10 år. Besparelsen er dog større, hvis du i forvejen investerer og betaler den høje skattesats. Vær opmærksom på, at din bank ikke nødvendigvis er det billigste sted at have en aktiesparekonto. Mybankers undersøgelse viser, at omkostningerne hos fem banker svinger fra 345 kr. til 1.646 kr. for at købe og sælge fem aktier – fire udenlandske og en dansk – og sælge dem efter et år. Aktiesparekontoens loft på 50.000 kroner kan gradvis hæves til 200.000 kroner i 2022, hvis der kan skaffes politisk flertal for det. Kilder: Mybanker og Finans Danmark Vis mere

Med løftet om lidt lavere beskatning og lovning på, at banken tager sig af bøvlet med skatteregnskab, skal ordningen med skatteminister Karsten Lauritzens ord »styrke aktiekulturen ved at gøre det nemt og økonomisk attraktivt at investere i aktier«.

Lidt for optimistisk

I løbet af de første 8 uger har omkring 16.000 danskere oprettet en konto, viser Politikens rundspørge.

Men den er mest populær hos dem, der i forvejen ejer aktier, lyder meldingen fra bankerne.

»Vi har oprettet 167 konti siden årsskiftet, så der har ikke været den store interesse fra vores kunder. Til sammenligning har vi omtrent 100.000 kunder med et værdipapirdepot. Vi oplever typisk, at det er kunder, der allerede er bekendt med investeringer, der benytter sig af den nye aktiesparekonto som et supplement til deres andre investeringer«, siger Signe Roed-Frederiksen, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Den nye kontoform bliver da næppe heller det, der lokker en masse nybegyndere ud på børsmarkederne med deres sparepenge, mener flere eksperter.

Herunder Jesper Rangvid, professor i finansiering på CBS:

»Aktiesparekontoen er lidt blevet solgt som midlet, der skulle få mange flere danskere til at interesse sig for aktieinvesteringer, altså ændre aktiekulturen radikalt. Det var nok lidt optimistisk«.

Vi har i Danmark formået at gøre aktieinvestering til noget utrolig kompliceret Marlene Nørgaard, direktør i Mybanker

Samme opfattelse har Marlene Nørgaard, direktør i Mybanker, der sammenligner bankernes vilkår og priser. Hun har arbejdet med aktieinvestering i mange år, bl.a. som topchef i Danske Banks afdeling for meget velhavende kunder, og hun sukker lidt:

»Man kan ikke skabe en kultur bare ved at skabe et produkt. Aktiesparekontoen er mest for folk, der allerede er i gang, og som nu får en lille skattefordel«, siger Marlene Nørgaard.

»Den er endnu en ny opsparingsform oven i almindelige aktiedepoter, alderspension og ratepension, der alle har hver sine særlige regler. Vi har i Danmark formået at gøre aktieinvestering til noget utrolig kompliceret, selv om det ikke er nødvendigt«, mener hun og tilføjer:

»Det er for eksempel ambivalent på den ene side at sige, at vi gerne vil stimulere interessen for aktier, og så på den anden side lægge et loft på 50.000 kroner over investeringen i stedet for bare at give det fri og sige ’sæt i gang’. Det er ærgerligt«.

Hvad er en aktie?

Ifølge Marlene Nørgaard ville politikerne få meget mere aktiekultur ud af at sørge for, at alle danskere ved, hvad en aktie er. Og hvorfor investering i aktier - ud over at give et afkast til aktionæren - er vigtigt for virksomheder og samfundet.

Helst skulle det være pensum i skolen, mener hun:

»Vi mangler en grundforståelse for, at når man køber en aktie, er man med til at udvikle en virksomhed. Børsen er et sted, hvor virksomheder kan hente kapital, hvis de har brug for det til at vokse og skabe arbejdspladser«, siger hun.

»Men aktier er med tiden blevet noget, som enten aktiespekulanter taler med andre aktiespekulanter om, eller som folk med lange uddannelser taler om med andre, der også har lange uddannelser«.

Mange har en stor opsparing

Jesper Rangvid har i forbindelse med sin forskning samlet data om danskernes investeringer, og han anslår, at omkring en million danskere har aktier og investeringsbeviser købt for frie midler, altså opsparing, som ikke er til pension.

Den helt overvejende del af befolkningen ejer altså ikke aktier, så potentialet for at skabe nye private aktionærer burde være stort.

En opgørelse fra LO og bankernes organisation Finans Danmark viste i 2017, at 40 procent af danske lønmodtagere med en helt almindelig løn har mere end 50.000 kroner stående, som de kunne sætte i aktier eller investeringsbeviser. Men kun halvdelen gør det allerede.

Overvej din risiko

Blandt de danskere, der ikke i forvejen er aktionærer, kunne hver femte forestille sig at oprette en aktiesparekonto, flest blandt de unge under 40 år, fortæller Ann Lehmann Erichsen.