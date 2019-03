Pernille købte sin første aktie for 19 år siden. Nu kan hun leve af sine investeringer

Pernilles Wahlgrens aktieråd

Køb kun for penge, du ikke skal bruge i en overskuelig fremtid, og aldrig for lånte penge.





Tænk langsigtet. Aktier kan svinge i værdi, men på lang sigt er de historisk altid steget i værdi.

Køb aktier i virksomheder, der laver produkter, du forstår og gerne vil støtte. Og vel at mærke produkter, du tror vil blive efterspurgt i fremtiden.

Køb aktier løbende – så kommer du ind på markedet, når det både er højt og lavt. Du kan ikke forudsige det bedste tidspunkt at gå ind.

Spred risikoen. Det vil sige, at du skal have aktier fra forskellige dele af verden, i forskellige brancher og i forskellige virksomheder inden for samme branche.

Køb eventuelt investeringsbeviser/fonde, hvor du får en lille ejerandel af en masse forskellige aktier.





Find en aktiemakker. Det er sjovere og nemmere at bevare interessen, hvis du har en at sparre med.

Opsøg viden. Der findes masser af information på nettet og grupper, hvor du kan stille spørgsmål og udveksle erfaringer med andre.









