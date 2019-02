Nye datomærker på vej: Sådan ved du, om maden er frisk

Ofte god efter

Få styr på datomærkerne:

Snart vil flere fødevarer med datomærkningen ’bedst før’ få tilføjet ordlyden ’ofte god efter’.

Det skal få færre til at smide ellers gode varer ud og dermed mindske madspild.

Bag initiativet til den nye mærkning står madspildsvirksomheden To Good To Go.

Carlsberg, Unilever, Løgismose Meyers, Arla, Coop, Thise, Toms og Urtekram har valgt at være med på den nye mærkning.

Find rundt i datomærkningerne her:

’Sidste anvendelsesdato’ betyder, at du kan blive alvorligt syg af at spise varen, hvis datoen er overskredet.

Varer med dette mærke skal derfor altid smides ud efter mærkningsdatoen.

’Mindst holdbar til’ eller ’bedst før’ er kun en vejledende datomærkning, og hvis varen dufter og smager fint, kan den sagtens spises.

De varer, der er mærket med ’mindst holdbar til’ eller ’bedst før’ bliver smags-, syns- og lugtmæssigt for gamle, før de eventuelt udgør en sundhedsrisiko. Derfor vil du kassere dem på deres kvalitet, før de kan gøre dig syg.

Varerne i denne kategori er blandt andet mælkeprodukter, marmelade, juice, konserves og melprodukter.

Mærkningen ’mindst holdbar til’ er ved at blive udfaset til fordel for ’bedst før’. Det skyldes, at mange misforstår ’mindst holdbar til’-mærkningen.

Det gælder for alle datomærkninger, at datoen kun gælder så længe, at madvaren er uåbnet og er opbevaret korrekt. Efter åbning ændres madens holdbarhed og afhænger herefter af opbevaringsmåden.

Nogle fødevarer er vurderet til slet ikke at blive for gamle. De har derfor ingen datomærkning. Det gælder tyggegummi, eddike, salt, sukker og drikkevarer med en alkoholprocent over ti procent.

Frisk frugt og grønt er heller ikke datomærket. Det skyldes, at det er næsten umuligt at vurdere, hvor længe for eksempel en fersken holder sig, da det afhænger meget af opbevaring.

Kilder: Fødevarestyrelsen.





