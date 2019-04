Revolution i arbejdskulturen: Seniorer dropper pensionen og redder beskæftigelsen

Mens politikerne på Christiansborg slås om, hvem der må gå tidligere på pension, har et stort og stigende antal modne danskere droppet pensionisttilværelsen, selv om de har rundet både 65 og 70 år.

Nu arbejder de ældre bare videre, viser en ny analyse fra Ledernes Hovedorganisation baseret på friske tal fra Damarks Statistik.

I perioden fra 2008 til 2017 er antallet af lønmodtagere over 60 år steget fra 253.000 til 335.000 – en stigning på 82.000 beskæftigede eller godt 32 procent, mens antallet af beskæftigede under 60 år til gengæld er stagneret eller ligefrem faldet i perioden.

Den største stigning i antallet af beskæftigede skal findes i aldersgruppen over 70, hvor der er tale om næsten en fordobling fra godt 31.000 i 2008 til næsten 60.000 arbejdende seniorer i 2017.

»Det er i høj grad seniorerne, der har reddet beskæftigelsen og givet virksomhederne den arbejdskraft, de har så hårdt brug for«, siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Ledernes Hovedorganisation og medlem af regeringens seniortænketank, der har fået til opgave at komme med bud på, hvordan ældre lønmodtagere kan motiveres til at blive længere på arbejdsmarkedet.

At dømme efter den nye statistik har mange seniorer selv fundet motivationen. De forlænger frivilligt arbejdslivet i det, Henrik Bach Mortensen kalder en revolution i arbejdskulturen:

»Man bestak jo nærmest seniorerne til at gå på pension med efterlønsordningen. Men der var mange seniorer, der kom hjem og fandt ud af, at de havde for meget tid, og at man ikke bare skal smide de sociale relationer væk, der opstår på arbejdspladsen. Og hvorfor smide dem væk, når vi både har lysten og helbredet til at arbejde videre, selv om vi er blevet ældre?«.

73-årig på fuldtid

Bølgen af arbejdende seniorer har på få år banket danskernes tilbagetrækningsalder kraftigt i vejret, viser en ny og opdateret beregning fra brancheorganisationen Forsikring og Pension.

Mens danskerne i 2004 i gennemsnit forlod arbejdsmarkedet som 62-årige, er tilbagetrækningsalderen i år steget til godt 65 år. Dermed har vi på 15 år forlænget vores arbejdsliv med 3,1 år, viser den nye beregning.

»Det er en vild udvikling«, siger Jan V. Hansen, vicedirektør i Forsikring og Pension.

»Hvis man kigger på den ubrudte vækst i beskæftigelsen, som vi har set siden sommeren 2013, så skyldes den i meget høj grad væksten i beskæftigelsen af de ældre. Og det er vel at mærke en generation af ældre, der helt af sig selv er i færd med at forlænge arbejdslivet«, siger han.

En af dem er 73-årige Solveig Maigaard. Hun arbejder på fuldtid som natsygeplejerske i Vordingborg Kommune og har absolut ingen planer om at lade sig pensionere:

»Jeg blev sygeplejerske, fordi jeg ville gøre en forskel. Det er 54 år siden nu, men følelsen har jeg stadig hver eneste dag i mit arbejdsliv. Jeg vil gøre en forskel, og jeg føler, at jeg gør en forskel. Og jeg insisterer på at give mit bidrag til den store samfundsmaskine«, siger hun.

Eksperterne er ikke i tvivl om, at Solveig Maigaard repræsenterer en bølge. De forudser, at antallet af arbejdende ældre fortsat vil stige markant, i takt med at de ældre i forhold til tidligere er sundere, bedre uddannede og mere motiverede for at fortsætte på arbejdsmarkedet.

»Vi ser jo et markant fald i antallet af ældre, der forlader arbejdsmarkedet på grund af helbredsproblemer. Og det forandrer grundlæggende vores arbejdsliv og vores seniorliv«, siger Anna Amilon, seniorforsker med speciale i ældre på Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd (Vive):

»Nu er det svært at sige, hvornår vi er for gamle til at arbejde. Og lader vi os pensionere, så er det i stigende grad, fordi vi vil realisere os selv«.