Ricki tager den passive vej til en større opsparing

Ricki Josephsen begyndte at håndplukke aktier som en spændende hobby. Nu har han fundet ud af, at det er smartere at sætte pengene i en såkaldt passiv aktiefond. Også selv om han går glip af den store jackpot.

Der er noget fascinerende i at se sin opsparing vokse hurtigt. Og som så mange andre blev Ricki Josephsen grebet af de høje afkast på aktiemarkedet, da han for et par år siden begyndte at investere.

»Så jeg købte enkeltaktier. Først på følelserne – men jo mere jeg har læst om det, jo klogere er jeg blevet«, siger den 34-årige improvement and account-koordinator inden for erhvervsforsikringer.

Sammen med kæresten lægger han cirka 10 procent af deres indtægt til side hver måned, og nogle af dem er stadig investeret i særligt udvalgte enkeltaktier, fordi Ricki Josephsen »har lidt sjov med dem«, som han siger.

Men langt de fleste af pengene ryger ind i passive indeksfonde.

Mindre arbejde, samme afkast

På den måde er Ricki og hans kæreste medejere af en lillebitte del af alle de globale aktier, der er repræsenteret i det såkaldte MSCI-indeks over de toneangivende virksomheder i den udviklede del af verden.

Så hvis det generelt går godt på det globale aktiemarked – for eksempel med en stigning på 7 procent på et år x – kan de også regne med, at deres opsparing vokser med 7 procent det år.

»Der er rimelig meget, der taler for, at det ikke kan betale sig at købe og sælge aktier selv. Med indeksfonde får jeg en mindre risiko, jeg har mindre arbejde med det, og jeg får et lige så godt afkast«, siger han.

Nålen i høstakken

Hvis man beslutter sig for at overlade sin aktieinvestering til en investeringsforening via sin bank, kan man gå to veje: aktivt eller passivt.

I en aktiv afdeling håndplukker porteføljemanageren et mindre antal aktier, som de vurderer er en god forretning. De prøver at købe på bunden og sælge på toppen – alt sammen i et forsøg på at få et højere afkast end det samlede marked.

I den passive afdeling følger man et indeks, hvis aktier på forhånd er lagt fast. Det kan f.eks. være det globale MSCI eller det danske C25-indeks, der omfatter de 25 mest omsatte aktier på børsen i København.

Her behøver man ikke nogen porteføljemanager, for i princippet kan en computer stå for arbejdet med at købe de aktier, der hører til i indekset.

Den legendariske finansmand Jack Bogle, der grundlagde den store investeringsvirksomhed Vanguard med indeksfonde, har beskrevet forskellen på passiv og aktiv forvaltning på denne måde: Køb hele høstakken i stedet for at lede efter nålen.

Jeg er ikke overbevist

International forskning viser, at kun en ud af fire aktivt forvaltede fonde faktisk ender med at give et højere afkast end det indeks, den måler sig op ad. Kun 25 procent af de aktive fonde kan altså reelt slå markedet.

Samtidig koster aktivt forvaltede fonde i Danmark typisk mellem 1,5 og 2 procent i omkostninger hvert år. De passive koster normalt omkring 0,5 procent.

»Så du skal være ualmindelig heldig, hvis du lige skal finde den aktive fond, der klarer sig bedre end en passiv, når omkostningerne er trukket fra afkastet. Man kan komme til at smide penge efter noget, der ikke er pengene værd«, konkluderer Ricki Josephsen.

»Indtil videre er jeg ikke overbevist om, at jeg får et merafkast for de ekstra penge. Jeg mener, man er bedre tjent med at gå efter lave omkostninger, for du ved aldrig, hvilket afkast du får«.

Det er lidt kedeligt

Men når man går indeksvejen, tager man også det sure med det søde, påpeger Ricki Josephsen. Man får ikke jackpot, som hvis man havde ramt lige præcis den aktie, der fløj til vejrs med flere hundrede procent på kort tid.