Analyse punkterer kamp for nedslidte: Ufaglærte og akademikere har lige lange pensionistliv

Lønmodtagere, der har arbejdet længe og hårdt, skal have ret til at gå tidligere på pension.

Sådan lyder budskabet igen og igen fra Socialdemokratiet, der vil gøre det muligt for især ufaglærte og kortuddannede at gå på pension før lægen eller advokaten. Et budskab, som den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, markedsførte flittigt i sine 1. maj-taler onsdag:

»Vi vil kæmpe for en ret til tidligere pension hos dem, der er mest nedslidte. Jeg vil kæmpe med næb og kløer for, at de får ret til selv at bestemme, om de vil gå tidligere på pension«.

Men Dansk Industri (DI) sætter nu spørgsmålstegn ved logikken i det socialdemokratiske valgtema. Til trods for de forskelliges arbejdsliv er der ikke nogen nævneværdig forskel på længden af de pensionistliv og leveår, der venter ufaglærte og akademikere.

18,5 leveår som pensionister

Faktisk har ufaglærte, faglærte og akademikere udsigt til lige mange år som pensionister, når de forlader arbejdsmarkedet, viser en nye analyse udarbejdet af Dansk Industri på baggrund af tal og beregninger fra Danmarks Statistik og Forsikrings & Pension.

»Hele forudsætningen for den politiske diskussion om nedslidte lønmodtagere er jo, at de ufaglærte og faglærte lever kortere tid og derfor også har udsigt til færre leveår som pensionister end de højtuddannede akademikere. Men det er faktisk ikke rigtig, når man sammenligner de lønmodtagere, der rent faktisk arbejder«, siger Steen Nielsen, underdirektør i DI.

»Det, vi kan se, er jo, at den ufaglærte har udsigt til at være pensionist eller efterlønner i lige så mange år som en faglært og en højtuddannet. De står ikke dårligere end andre lønmodtagergrupper. Derfor har vi meget svært ved at få øje på behovet for at give netop denne gruppe en generel rettighed til at trække sig tilbage«, siger han.

Det er stadig de højtuddannede, der arbejder og levere længst, men de får altså ikke flere år som pensionister. I 4. kvartal 2017, som er seneste periode, der er baseret på faktiske tal, havde en 59-årig ufaglært på arbejdsmarkedet således udsigt til at trække sig som knapt 65-årig, have 18,5 leveår på pension og så leve, til han eller hun er godt 83 år.

Det er stort set samme antal leveår som akademikeren med en lang videregående uddannelse og de faglærte, som i gennemsnit får 18,8 leveår som pensionister.

»Det er utrolig vigtigt for os at få sagt, at de borgere, der har et behov for at trække sig tilbage, fordi de rent faktisk ikke kan arbejde længere – at de også har en mulighed for at gøre det, uanset om de er 40, 50 eller 60 år. Derimod vil vi kraftigt advare mod at gøre tidlig tilbagetrækning til en generel rettighed«, siger Steen Nielsen.

Ufaglærte mest udfordret

Politiken har præsenteret DI’s beregninger for Arbejderbevægelsen Erhvervsråd (AE), som understreger, at mulighederne for at trække sig fra arbejdsmarkedet er blevet forringet siden 2017, som er udgangspunktet for analysen.

»Vi kan se, at de ufaglærte i gennemsnit går på pension cirka et halvt år før den formelle pensionsalder, der i 2017 var på 65 år, mens akademikerne arbejdede to år efter deres formelle pensionsalder«, siger direktør Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

»Men siden 2017 er mulighederne for at gå på efterløn blevet forringet. Og når vi fra i år begynder at sætte folkepensionsalderen op fra 65 til 67 år, betyder det, at de ufaglærte skal udskyde deres afgang fra arbejdsmarkedet, mens den formelle folkepensionsalder blot vil nærme sig akademikernes reelle tilbagetrækningsalder. Mange ufaglærte kan klare en stigende pensionsalder, men der vil være nogle, som er nedslidte, som bør have en nødudgang«, siger Lars Andersen.