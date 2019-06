Nysgerrig nabo er overbevist om, at hun bor ved siden af en kæmpe smart sommerhusfidus

Det er forbudt at gøre sommerhuse til rene udlejningsmaskiner. Men det synes at være konceptet for en række populære kæmpesommerhuse, der nu viser sig i flere tilfælde at have samme ejere med relationer til byggefirmaet. Erhvervsstyrelsen undersøger 46 adresser.