Unge ikke vilde med at tage lån: Generation snusfornuft har styr på økonomien

Jo, der er unge, der sviner med pengene, optager dyre kviklån uden at tænke sig om, storshopper for lånte midler og forkæler sig selv med hyppige cafébesøg og byture, selv om kassen er larmende tom.

Jo, der er unge, der formår at gældsætte sig selv så bundløst, at de bliver registeret som dårlige betalere i RKI og derfor ikke længere kan få lån og kreditter.

Men antallet af håbløst forgældede unge ser ud til at falde for syvende år i træk, viser nye tal fra RKI.

Og samtidig fortrækker unge i stigende grad at arbejde frem for at optage lån – også selvom lånerenten er rekordlav.

Opgør med sejlivet myte

Nutidens unge er i stigende grad besjælet af en privatøkonomisk snusfornuft, der er vokset ud af mange års kampagner – og efterdønningerne af en finanskrise, der har gjort mange unges forældre til bedre rollemodeller.

Det er meldingen fra flere eksperter, der nu gør op med den sejlivede myte om en ungdomsgeneration præget af forkælede, impulskøbende privatøkonomiske analfabeter.

»Det er faktisk en solstrålehistorie, for langt de fleste unge har rigtig godt styr på privatøkonomien, også selv om de konstant bliver bombarderet med tilbud om hurtige lån på nettet«, siger Louise Skjødsholm, specialkonsulent i den statslige oplysningstjeneste Penge- og Pensionspanelet, der har til formål at hjælpe danskerne med at forstå og styre privatøkonomien.

Nye tal fra RKI viser, at antallet af registrerede dårlige unge betalere også ser ud til at falde i 2019.

Ved udgangen af maj var det kun 3,5 procent af de 18-25 årige, eller helt præcist 21.500 unge, der var registreret med en eller flere betalingsanmærkninger i det berygtede RKI-register.

Og tager men hele gruppen af 18-30-årige, så er antallet af registrerede dårlige betalere nu faldet til 46.000 personer. Det er ny bundrekord.

»Jeg kan godt blive lidt stram i masken, når vi skal blive ved med at høre om de uansvarlige unge, der ikke kan styre deres økonomi. For de klarer sig ganske godt på næsten alle parametre, selv om de jo typisk ikke har ret mange penge at leve for«, siger Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i finansgiganten Nordea.

Hellere selv tjene end at låne

Så sent som sidste år undersøgte Nordea selv lånelysten hos de unge danskere og kunne konstatere, at snusfornuften også her har vundet indpas.

»Unge er ikke særlig vilde med at låne penge. Og slet ikke, hvis det bare er til sjov og ballade«, siger Ann Lehmann Erichsen.

Det er kun fire procent af alle unge, der låner eller kan finde på at låne, selv om de ikke har brug for pengene. Hos hver fjerde af de unge, der optager lån eller overvejer at gøre, er pengene nødvendige for at få økonomien til at hænge sammen.

To ud af tre unge nægter at låne penge. De foretrækker ifølge Nordeas undersøgelse selv at tjene pengene. Og tallene gælder for alle unge i alderen 18-29 år, uanset om de er studerende eller ej. Den begrænsede lånelyst er ifølge Nordea med til at forklare, hvorfor danske unge optager færre studielån end studerende i andre nordiske lande.

Samlet set er det en ud af tre danske studerende, der optager studielån, mens tallet i Sverige er 75 procent, i Norge 98 procent og i Finland 53 procent.

»Der er ikke noget belæg for at påstå, at unge danskere vader rundt i et lånefinansieret overforbrug. De fleste unge har altså en rigtig fornuftig indgang til deres privatøkonomi; alligevel har vi en sær tendens til at fokusere på de forholdsvis få unge, der kæmper med en håbløs gæld. Det er altså et fåtal« siger Ann Lehmann Erichsen, der også peger på, at de unge har et overraskende stort fokus på opsparing.

Privatøkonomisk oprustning

Forklaringen på den udtalte snusfornuft kan meget vel være, at de unge er vokset op hos forældre, der har oplevet finanskrisen og dens konsekvenser.

Det mener blandt andre Anders Hede, forskningschef i Trygfonden, der gennem flere år – og i et samarbejde med Forbrugerrådet Tænk – har forsket i unges gældsproblemer.