Noma og Geranium er nr. 2 og 5 på verdenshitlisten over restauranter. Men de sande pionerer for mere interessant dansk mad har aldrig haft kokkehue på.

FOR ABONNENTER

For et par uger siden blev listen World’s 50 Best Restaurants afsløret i Singapore. København har to restauranter på listen: Noma som nummer 2 og Geranium som nummer 5.