Interessen for en fast rente på 1 procent i 30 år er enorm. Boligejere har allerede lagt lån om for 137 milliarder kroner i den største konverteringsbølge nogensinde, og den ventes at runde 180 milliarder, inden fristen udløber onsdag.

Gevinsten er næsten ikke til at få øje på i det månedlige budget. Men muligheden for at få et boliglån med en fast rente på bare 1 procent i de næste 30 år har fået danskerne til at lægge lån om som aldrig før.