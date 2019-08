Flere forsikrer deres børn mod sygdom og ventetid

Et stigende antal forældre er villige til at betale for, at deres børn kan få lagt øredræn på privathospital, komme hurtigt til genoptræning af trampolinskader hos en fysioterapeut eller først i køen til samtale med en psykolog.

Indtil for få år siden omfattede traditionel forsikring af børn kun mén efter en ulykke.

Men forsikringsbranchen har nu succes med at sælge ekstra dækning for sygdom hos børn – både i form af behandling og et kontant beløb ved alvorlige diagnoser som f.eks. meningitis.

Alene i landets største forsikringsselskab, Tryg, er 25.000 børn i løbet af få år blevet omfattet af selskabets dyreste børneforsikring, Barn Super. Den indeholder både erstatning for kritisk sygdom og en sundhedsforsikring, der bl.a. giver adgang til private hospitaler, psykologer og fysioterapeuter.

Forældre vil undgå ventetid

Hos Topdanmark og If Forsikring vælger mellem 30 og 40 procent af forældrene nu en forsikring, der ud over ulykke dækker forskellige aspekter af sygdom hos barnet. Det kan koste op til det dobbelte af prisen på en ren ulykkesforsikring.

Også Alm. Brand lancerer senere på året en kombineret ulykkes- og sundhedsforsikring til børn.

»Folk vil gerne passe på deres børn og undgå ventetid. Vi havde på forhånd store forventninger til børneforsikringen, men er blevet positivt overrasket over interessen. Den høje vækst i private sundhedsløsninger bunder i utryghed og bekymring for, om den offentlige sektor kan løfte opgaven«, mener Johan Brammer, koncerndirektør i Tryg.

Tryg har især solgt den dyreste forsikringspakke med adgang til privat behandling til offentligt ansatte, som ikke via jobbet selv har en sundhedsforsikring, som de kan koble børnene på. Det er en mulighed, som mange privatansatte har og benytter sig af.

Men der er ikke umiddelbart områder i sundhedssystemet, hvor ventetiden er så lang for børn, at det berettiger til at købe forsikringer med adgang til privathospitaler, vurderer Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet.

Samme holdning har Pernille Mathiesen, der er ledende overlæge på Børne- og Ungeafdelingen ved Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse og tidligere formand for Dansk Pædiatrisk Selskab. Hun mener, at forældrene kan være trygge ved at nøjes med en almindelig ulykkesforsikring, der dækker varige mén efter en ulykke.

Overlægen nævner psykologhjælp som et af de eneste sundhedsområder, hvor også børn må vente længe.

Forbrugerrådet: Der skal ikke oversælges

»Men ellers er det offentlige behandlingstilbud på børneområdet supervelfungerende. Er der ventetid hos os, sender vi barnet videre til et hospital med kortere eller ingen ventetid«, siger hun og tilføjer, at privathospitaler i Danmark som udgangspunkt ikke er gearet til at behandle børn. Sjældne, alvorlige sygdomme må de slet ikke behandle.

I Forbrugerrådet Tænk konstaterer seniorjurist Jakob Steenstrup, at børneforsikringerne med sygdomsdækning og privat behandling kan give nogle forældre en følelse af mental sikkerhed.

Men det er uhyre vigtigt, at forsikringerne ikke bliver oversolgt som noget, man som ansvarlig forælder er nødt til at købe, siger han.

»Sundhedsvæsnet herhjemme er ikke som i USA, og det er ikke et spørgsmål om, at dit barn ikke bliver behandlet. Slå koldt vand i blodet og overvej, hvad det egentlig er for en situation, du gerne vil forsikre dig imod: Har du behov for et økonomisk plaster, hvis dit barn bliver sygt, eller har du særlige præferencer for behandlingen?«, påpeger han.

Brian Hansen, der har tegnet den mest omfattende forsikring for familiens to børn, nærer ikke mistro til det offentlige sundhedsvæsen. For ham handler det om hastighed og mindst muligt bøvl, hvis børnene kommer til skade.

»Særligt i forhold til børn vil man jo gerne have problemet udredt og fikset hurtigt og effektivt«, siger han.