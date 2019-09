Banker kræver, at kunder køber en livsforsikring for at låne penge

Du går ind i banken for at få et lån. Når du komme ud igen, kan du meget vel være ejer af en livsforsikring, også selv om du har én i forvejen.

Er der tvivl om kundens kreditværdighed, kan både store og små banker finde på at forlange, at kunden tegner en gruppelivsforsikring. Vel at mærke en gruppelivsforsikring, som banken har pant i, og som kan dække bankens tilgodehavende, når kunden dør.

»Jeg kan godt forstå, at bankerne gør, hvad de kan, for at sikre deres udlån, men når kunderne i forvejen har en passende livsforsikring typisk via deres arbejdsmarkedspension, så synes jeg, at det her lugter mere af salg end af kreditvurdering«, siger Brian Stjernholm, direktør i det privatøkonomiske rådgivningsfirma Uvildige.dk.

Også Forbrugerrådet Tænk ser med skepsis på bankernes adfærd.

»Hvis banken er så usikker på, om kunden kan betale lånet tilbage, mener vi ikke, at løsningen er at sælge ham eller hende et produkt mere – ovenikøbet et produkt, som gavner banken mere end kunden. Så hellere sige nej til kunden«, siger seniorøkonom, Morten Bruun Pedersen.

En livsforsikring kan koste fra få hundrede til flere tusinde kroner om året, alt efter dækningen størrelse og omfang. Men Forbrugerrådet er også bekymret for håndteringen af de detaljerede spørgsmål om kundernes sundhed og helbred, som altid følger med en livsforsikring.

»Vi ved jo ikke med sikkerhed, om den slags oplysninger kører rundt mellem afdelingerne i de store finanskoncerner, der både sælger banklån, boliglån og forsikringer«, siger Morten Bruun Pedersen.

Men der er ingen grund til panik, mener bankernes brancheorganisation, Finans Danmark. Det er kun forsikringsselskaberne, der kan og må håndtere de personfølsomme oplysninger om kundernes sundhedstilstand.

»Og så skal man jo lige huske, at kunderne altid er i deres gode ret til at finde en anden långiver«, siger Finans Danmarks juridiske direktør, Kjeld Gosvig-Jensen. Han bekræfter, at stort set alle pengeinstitutter bruger gruppelivsforsikringer som en ekstra sikkerhed i blandt andet de tilfælde, hvor der ikke er andre former for sikkerhed.

Og det er ikke kun til bankernes fordel, mener han.

»Er der tegnet en gruppelivsforsikring med banken som panthaver, jamen så bliver bankgælden jo automatisk betalt den vej rundt, hvis kunden dør, og så hænger arvingerne ikke på den gæld, når boet gøres op. På samme måde kan man jo også sikre en samlever eller ægtefælle«, siger han.

Danske Bank er en af de banker, der beder om pant i kundernes livsforsikringer. Rådgivningschef Stina Kring Andersen forstår godt, »at det kan provokere«, men kravet fra banken kommer kun i særlige tilfælde, siger hun.

»Er der ikke andre former for sikkerhed, så er det jo den mulighed, der er«.

Andre banker har dog valgt metoden fra, eksempelvis Arbejdernes Landsbank.

29-årige Louise Wium Gotthardt havde også selv tegnet en livsforsikring, da hendes bank bad hende tegne endnu en som en betingelse for et lån på 200.000 kroner til renovering af hendes nye hus.

»Så kom hele den der byge af nærgående spørgsmål om mit helbred, og da de så også bad om at få lov at se min lægejournal, så blev det for meget. Nu har jeg skiftet bank«.