Ingen aner om deres pension er grøn eller sort

For de fleste forbrugere er det umuligt at få oplyst, præcis hvilke aktier og firmaer deres pensionspenge er investeret i. Det har aldrig været et kundeønske, lyder branchens forklaring.

Du kender det måske fra dig selv. Din pensionsopsparing ligger trygt og godt i et professionelt pensionsselskab, der har fået til opgave at passe, pleje og investere den del af din løn, der automatisk bliver sat ind på din pensionskonto hver måned.

Der er bare et problem.

I de fleste pensionsordninger har lønmodtagerne ikke kun givet pensionsselskaberne retten til at investere på deres vegne. De har også frasagt sig muligheden for at få at vide, præcis hvor og hvordan deres penge bliver investeret.

Dermed er det umuligt at få oplyst, hvilke firmaer og aktier der er satset på i de enkelte pensionsordninger, og om pengene er investeret i vindmøller eller olieselskaber.

»Det er katastrofalt i disse klimatider, hvor folk gerne vil sikre sig, at deres penge ikke bliver brugt på sorte investeringer, at man ikke kan få oplyst, præcis hvad man har investeret sine egne penge i«, siger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk, der opfordrer pensionsselskaberne til at kaste mere lys over kundernes pensioner.

Og der stopper kritikken ikke.

De lukkede pensionsordninger gør det også umuligt at kontrollere pensionsselskabernes køb og salg af aktier og værdipapirer for kundernes penge. Selskaberne kan, i princippet, skrue op og ned for deres egne indtægter, kurtager og skæringer, når de handler på kundernes vegne.

»Vi ved ikke, hvad der foregår derinde, så i princippet kan pensionsselskaberne malke indtægter ud af din pensionsordning, uden at du nogensinde finder ud af det«, siger pensionseksperten Anders Valdemar Juhl, der driver rådgivningsvirksomheden uvildigraad.dk.

Mere gennemsigtighed

Også han efterlyser mere gennemsigtighed i de såkaldte livscykluspensioner, som de fleste danskere automatisk får med i købet, når de får et fast arbejde og en overenskomst. Her får pensionsselskabet fuldmagten til at passe investeringerne og justerer selv opsparingens risikoprofil efter hver enkelt kundes alder, så der ikke bliver taget unødige risici, når pensionen nærmer sig.

Men ordningen indebærer også, at forbrugerne i realiteten har fraskrevet sig muligheden for at få oplyst, hvad deres penge bliver investeret i, og hvilke omkostninger pensionsselskaberne mener, at de skal have dækket for at passe pensionen. Selskaberne oplyser alene de samlede omkostninger i procent, ikke hvilke handler og udgifter der gemmer sig bag omkostningerne.

Og det er ikke et sundt setup i en tid, hvor mange finansielle virksomheder har svært ved at tjene penge og derfor hele tiden er på jagt efter nye indtægter, mener blandt andre Kim Valentin, privatøkonomisk rådgiver og ejer af Finanshuset i Fredensborg.

I slutningen af 2018 måtte brancheorganisationen Forsikring og Pension indskærpe over for medlemmerne, at alle omkostninger skal frem i lyset, når pensionsselskaberne handler værdipapirer på kundernes vegne.

Her havde et pensionsselskab pålagt kunderne en række kunstige omkostninger og dermed givet sig selv ekstra indtægter, uden at kunderne anede, hvad der foregik.

Den sag viser, at der er for lidt åbenhed om de omkostninger, pensionsselskaberne trækker ud af kundernes pensioner, mener økonomiprofessor Carsten Tanggaard, der også er formand for Folketingets Penge- og Pensionspanel.