Ny lånebølge tæt på rekord: Mere end 100.000 boligejere lægger lån om

Det blev sat alle tiders lånerekord i sommer, da de danske boligejere lagde lån om for historiske 187 milliarder kroner.

Men nu kan boligejerne meget vel have sat en ny rekord.

Fredag udløb fristen for de boligejere, der vil bytte gamle boliglån ud med nye. Og den mulighed har mere end 100.000 boligejere benyttet i en gigantisk konverteringsbølge, der ifølge flere boligøkonomer når et nyt rekordbeløb.

»Vi forventer, at det her bliver den største låneomlægning nogensinde og at det samlede lånebeløb når op mellem 190 og 200 milliarder kroner«, siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom og chefanalytiker i Nordea.

Behov for målfoto

Meldingen er den samme i Nykredit, mens Arbejdernes Landsbank vurderer, at der denne gang er lagt lån om for et sted mellem 180 og 190 milliarder kroner.

»Vi ved først med sikkerhed mandag, om vi kigger på en ny historiske låneomlægning, men vi er under alle omstændigheder så tæt på rekorden som vi næsten kan komme. Det er lige før, vi skal have taget et målfoto«, siger Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Det er især muligheden for at få et nyt realkreditlån med en rente på bare 1 procent, der har fået mange boligejere til at lægge lånet om.

»1 procent lånene var også et tilløbsstykke i forbindelse med sommerens omlægninger, men 1 procents-lånet er kommet tilbage, men med endnu bedre kurs, så det har tiltalt mange boligejere denne gang også«, siger Jeppe Juul Borre og tilføjer:

»Og man kan sige, at dem der ventede med at omlægge, de har fået en bedre forretning ud af det«.

Frygt for rentestigning

Boligøkonomerne peger også på, at mange boligejere har nået at komme med på vognen, da det var muligt at optage lån med en rente på bare 0,5 procent.

»Jeg kan bekræfte, at der har været fuld fart på omlægningerne. Også selv om renterne ikke er på det laveste niveau, vi har set. Men renterne er stadig meget lave, og der er nok mange, der har tænkt, at nu må de hellere slå til, hvis renten skulle finde på at stige yderligere«, siger Nykredit boligøkonom og chefanalytiker, Mira Lie Nielsen og tilføjer:

»Jo, jeg tror faktisk, at der er blevet sat ny lånerekord denne gang«.

Næste store konverteringsbølge kommer til januar.