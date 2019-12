Danskerne sender en langefinger til klimaet

Kød optræder lige så hyppigt i danskernes aftensmad i 2019 som i 2016, viser ny undersøgelse. Der er brug for nye vaner og bedre færdigheder ud i alternative madretter, mener organisationen Madkulturen.

Vi vil så gerne være bæredygtige og klimakorrekte.

Men når det kommer til stykket, kniber det gevaldigt med at sætte handling bag de gode intentioner. I hvert fald når det gælder vores forbrug af kød.

Selv om der aldrig har været større fokus på klimaforandringer og bæredygtighed, tilbereder vi vores aftensmad, som vi altid har gjort. Med kød i mere end 3 ud af 4 aftenmåltider.

Ja, faktisk spiser vi mere kød nu end i de foregående år.

Rutinen vinder - linsetatar taber

Det viser den årlige undersøgelse af befolkningens madvaner udarbejdet af den selvejende institution Madkulturen, der er nedsat af Fødevareministeriet for at styrke madkulturen i Danmark.

Ifølge undersøgelsen indeholder 79 procent af danskerens aftensmåltider fortsat kød – i 2016 var det 75 procent; og i 2018 var der kød i 73 procent af danskernes aftensmåltider.

»Det går utrolig langsomt, når vi skal ændre vore madvaner – det er en virkelig en supertanker, der skal vendes. Og det handler helt grundlæggende om vores basale færdigheder og vores madvaner, der er meget fokuseret om et traditionelt gennemsnits-sortiment uden de store afstikkere i alternative køkkener«, siger Madkulturens direktør Judith Kyst.

»Det betyder altså at en ganske almindelig gennemsnitsfamilie i Danmark på en ganske almindelig tirsdag aften ikke går ned og køber ind til rødbede- eller linsetatar. Der kører vi hellere på rutinen og køber det, vi plejer – med mindre vi får bragt en måltidskasse, men det er stadig så få, at det ikke rigtig batter noget«.

Takeaway med mere kød

Når vi køber takeaway er vores kødforbrug også steget. I 2016 indeholdt 75 procent af vores takeaway-aftenmåltider kød – i 2019 er det steget til hele 92 procent, viser undersøgelsen, der er baseret på svar fra godt 2.100 danskere.

I det hele taget har mange danskere svært ved at forholde sig til bæredygtighed i køkkenet. Hele 65 procent tænker i lav grad eller slet ikke over bæredygtighed, når de sammensætter aftensmåltidet.

Madkulturen viser også, at mange – især kvinder - gerne vil skære ned på kødet og leve mere bæredygtigt, men at især de ældre har svært ved at se alternativer til kødet.

Det har de yngre generationer nemmere ved.

For eksempel svarede 15 procent af de unge, at de spiser kikærter, linser eller bønner minimum én gang om ugen. Kun 3 procent af de ældre gør det. Også kendskabsgraden til bælgfrugter, som linser, kikærter og bønner kaldes, er markant højere blandt de unge end blandt de ældre.

Undersøgelsen viser, at danskerne tænker mere over bæredygtighed og i højere grad vurderer aftensmåltidet som klimavenligt, når maden er hjemmelavet, end når menuen står på færdigretter og takeaway.

Masser af vilje uden handling

Mere end tre gange så mange mener, at deres aftensmad var klimavenlig i de måltider, der var helt eller delvist tilberedt hjemme på køkkenbordet, sammenlignet med de måltider hvor alt kom udefra, skriver Ritzau.

Undersøgelsen siger dog ikke noget om, hvorvidt mængden af kød i de enkelte måltider er blevet mindre.

»Det vi kan se er jo, at danskeren rigtig gerne vil ændre deres madbaner i mere klimarigtig retning, men når det bliver hverdag, så sker det ikke, fordi vi ikke har værktøjer til at ændre de gamle vaner«, siger Judith Kyst.

»Derfor er der brug for mange flere initiativer, aftenkurser, kokkeskoler og madfællesskaber hvor vi kan lære at lave andre madretter«, siger hun.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) mener også, at danskerne skal have flere værktøjer til at tænke i grønnere vaner, når aftensmaden skal på bordet.

Derfor har han i samarbejde med klimaminister Dan Jørgensen (S) bedt Madkulturen om at sætte gang i et projekt, der skal munde ud i konkrete tips til, hvordan man kan spise mere kødfattigt og klimavenligt.

»Vi står som samfund foran en stor opgave, hvis vi skal i mål med vores høje klimaambitioner. Og vi kan som borgere også være en del af løsningen, eksempelvis ved at gøre vores forbrug mere klimavenligt«, udtaler Morgens Jensen i en skriftlig kommentar.