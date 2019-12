Midt i en økonomisk optur: Ledige over 60 år bliver sorteret fra på jobmarkedet

Automatisk oplæsning Beta

Inge-Lise Sørensen mener selv, at hun har 10 gode arbejdsår tilbage i sin 65-årige krop. Alligevel er hun folkepensionist.

Talrige arbejdsgivere ser nemlig anderledes på hendes alder, mener hun:

»Jeg bliver jo ikke engang kaldt til samtale. Heller ikke til de job, hvor mine kvalifikationer er helt i top. Og jeg har efterhånden søgt flere hundred job«.

Nu er Inge-Lise Sørensen tæt på at opgive ævred. Og hun er langtfra alene.

Ledigheden blandt seniorer er lav, men når de først mister jobbet, har de svært ved at få et nyt, viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Kun hver tredje lønmodtager over 60 år, som bliver ledig, har fået nyt job efter 12 måneder. En markant forskel i forhold til de 40-49-årige, hvor over halvdelen har fået et nyt job, 12 måneder efter at de blev ledige.

Langtidsledigheden blandt seniorer står i kontrast til, at manglen på arbejdskraft samtidig har vokset sig stor i nogle brancher. En analyse fra SMVdanmark viste tidligere i år, at mere end hver tredje af de små og mellemstore virksomheder er begrænset af mangel på arbejdskraft.

De ledige seniorer harmonerer skidt med politikernes planer om gradvis at forhøje pensionsalderen ud over de nuværende 65,5 år. Langtidsledigheden er svær at forklare med andet end aldersdiskrimination, lyder det fra regeringens Seniortænketank.

»Alt for mange seniorer ender i lange, uforklarlige ledighedsperioder«, siger tænketankens formand, Harald Børsting.

Han betegner udviklingen som et absurd paradoks. De fleste arbejdsgivere er nemlig ivrige efter at beholde de ældre medarbejdere, de allerede har. Til gengæld kniber det gevaldigt med lysten til at ansætte ledige seniorer.

»Mange virksomheder bærer rundt på en ødelæggende frygt for at ansætte seniorer, måske fordi de er bange for, at de går på pension lige om lidt. Men frygten er ubegrundet, for det er de ældre medarbejdere, der er de mest trofaste«, siger Harald Børsting.

fakta De langtidsledige seniorer Regeringens Seniortænketank definerer langtidsledige seniorer som personer over 55 år, der har været ledige i minimum 80 procent af tiden i de forudgående 12 måneder. For de langtidsledige gælder bl.a., at: Flere mænd end kvinder er langtidsledige. Der er større risiko for langtidsledighed for kontanthjælpsmodtagere end for dagpengemodtagere. Hele 60 pct. af seniorer på kontanthjælp er langtidsledige. Særligt sårbare grupper inden for langtidsledige er bl.a. personer med grundskole som højeste uddannelse, ikkevestlige indvandrere og ledige med primær erhvervserfaring inden for ufaglært og manuelt arbejde. Langtidsledige er overrepræsenterede inden for brancherne rengøring o.a. operationel service og hotel og restaurant, mens de i mindre omfang har haft seneste beskæftigelse inden for sundhed og socialvæsen samt offentlig administration mv. Den største andel af langtidsledige seniorer er indmeldt i a-kasserne 3FA, HK, Danmark A-kasse og Kristelig A-kasse, mens a-kasserne Din Sundhedsfaglige A-kasse og Akademikerne er underrepræsenterede. Kilde: Seniortænketanken Vis mere

Ældre Sagen opfordrer virksomhederne til at gøre op med et gammeldags syn på samfundets seniorer: »Mange arbejdsgivere har desværre stadig en formodning om, at seniorer ikke er lige så produktive som de yngre kolleger. Men det er ikke kun forkert, det er også problematisk, når politikerne samtidig beder os om at arbejde længere«, siger Anna Debel, økonom og konsulent i Ældre Sagen.

I erhvervsorganisationen Dansk Erhverv peger arbejdsmarkedschef Peter Halkjær på den lave ledighed blandt ældre lønmodtagere. »Det tyder jo ikke på, at seniorerne bliver valgt fra«, siger han.

Halkjær afviser dog ikke, at der kan være et problem i, at ledige ældre har sværere ved at komme i job: »Jeg anerkender, at det desværre ikke kan udelukkes, at der findes eksempler på arbejdsgivere, der skeler til dåbsattesten. Men det er bestemt ikke mit indtryk, at det markant reducerer dine muligheder for at få et job, at du har passeret de 60 år«.

Jobcentre giver ældre færre tilbud

Seniorforskrækkelse handler også i høj grad om landets jobcentre, der ifølge Harald Børsting sjofler aktiveringen af de ældre ledige.

»Seniorerne bliver underaktiveret på jobcentrene. De får færre jobtilbud end de yngre årgange. Det er helt og aldeles uacceptabelt«, siger Børsting, der har sendt kritikken videre til regeringen. Og her bliver den modtaget med dybe panderynker.