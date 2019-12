Især ældre kvinder skal passe på: Digitale bankrøvere stjæler rekordmange penge fra danskernes konti

I flere af de lignende sager, hvor enker er blevet ramt, har de kriminelle høfligt, men bestemt bedt om at få overført penge, der skal dække udgifter, der knytter sig til det netop afdøde familiemedlem.

»Og så får du typisk at vide, at din konto er blevet hacket, og at du står til at miste et anseeligt beløb, hvis ikke de kriminelle bliver stoppet prompte. Og så overlader du trygt konto og koder til de rare redningsfolk, der så kvitterer med at tømme kontoen, for de var jo selv kriminelle«, fortæller Michael Busk-Jepsen.Langt størstedelen af sagerne om indbrud i netbank er dog de mere velkendte svindelforsøg, hvor kriminelle ringer almindelige borgere op og udgiver sig for at være fra deres bank, it-leverandøren, skattemyndighederne eller Dankort-selskabet Nets.

»Vi kan ikke gentage det nok, at en vigtig huskeregel er, at det kun er forbrydere, der beder om at få oplyst NemID-koder. Bliver man bedt om det, er det svindel«, siger han.

Hos politiet er opfordringen også, at man skal være meget skeptisk, hvis man bliver ringet op af bank eller myndighed uden selv at have bedt om kontakt.

»Det bedste råd er aldrig at videregive sine personlige oplysninger til nogen og lægge på, hvis et opkald virker mistænkeligt, lige meget hvad personen i den anden ende af røret siger. Efterfølgende kan man selv kontakte sin bank eller den myndighed, der angiveligt har ringet, for at få bekræftet opkaldet. Det kan virke uhøfligt og grænseoverskridende, men det er den bedste løsning«, siger Anders-Emil Kelbæk.