Er for kritisk og »negativ«: S-regeringen er i gang med at aflive uafhængig vagthund

Ifølge et notat fra Transportministeriet har passagerernes uafhængige vagthund været for kritisk og for negativ. Regeringen har nu ladet bevillingen udløbe, og Passagerpulsen har måttet opsige sine medarbejdere.

Det var en glad og stolt socialdemokratisk transportminister, der for fem år siden fortalte om en nyskabelse i den kollektive trafik, »passagerernes uafhængige vagthund og talerør«:

»Indtil 1. oktober 2014 var Danmark et af de få lande i Europa, der ikke havde en national passagerorganisation, der varetog de rejsendes interesser. Det har vi nu fået med Passagerpulsen, som en stærk og uafhængig organisation forankret hos Forbrugerrådet Tænk«, skrev daværende transportminister Magnus Heunicke (S) i et debatindlæg 28. januar 2015.

Men nu står hans socialdemokratiske efterfølger på ministerposten, Benny Engelbrecht, til at føre kniven i aflivningen af pendlernes uafhængige vagthund. Ifølge et notat fra hans embedsværk er regeringen utilfreds med Passagerpulsens »negative italesættelse«, der »kan forstærke det imageproblem, som den kollektive transport er udfordret af«.

Passagerpulsens medarbejdere blev opsagt i onsdags, da S-regeringen indtil videre ikke har prioriteret at fortsætte den seneste bevilling på knap 7 millioner årlige kroner, der blev givet i 2018.

Trods udsigten til lukning har transportminister Benny Engelbrecht ikke på noget tidspunkt udtalt sig om vagthundens virke og skæbne, ej heller har han svaret på Passagerpulsens henvendelser til ham om fremtiden.

Benny Engelbrecht ønsker heller ikke at stille op til et interview eller udtale sig om sagen til Politiken.

Hans embedsfolk skriver i en kort mail, at »det har hele tiden været kendt, at Passagerpulsens bevilling var tidsbegrænset, og det er derfor ikke som følge af en ny beslutning, at Passagerpulsens bevilling udløber ved årsskiftet. Passagerpulsens henvendelser er under behandling i ministeriet og forventes besvaret i starten af det nye år«, lyder det med henvisning til de skrivelser, hvori Passagerpulsen og Forbrugerrådet Tænk har efterlyst en afklaring.

»Kan forstærke imageproblem«

Et bagvedliggende notat fra Transportministeriet, som Politiken er i besiddelse af, giver dog en mulig forklaring på, hvorfor S-regeringen er i færd med at lægge passagerernes vagthund i graven:

»I forhold til den kollektive transports imageproblem, ser Transport- og Boligministeriet en udfordring i, at Passagerpulsen meget ofte vælger at italesætte den kollektive transport negativt«, lyder det i notatet, dateret 24. oktober 2019.

Som eksempel giver ministeriet en kampagne i efteråret, hvor Passagerpulsen lavede en ’Hall of Shame’, hvor brugere af den kollektive trafik kunne uploade billeder og beretninger fra danske stationer, der trænger til en kærlig hånd.

Benny Engelbrechts embedsværk konkluderer i sit notat:

»Ovenstående eksempler på negativ italesættelse på Facebook og på Passagerpulsens hjemmeside kan være med til at forstærke det imageproblem, som den kollektive transport er udfordret af. Imageproblemet er en barriere for at tiltrække nye passagerer til den kollektive transport, og Passagerpulsens arbejde vurderes derfor i værste tilfælde at modarbejde, at flere danskere vælgere at bruge den kollektive trafik«, skriver Transportministeriet.

Kritisk analyse var »utilfredsstillende«

Vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe, fortæller, at ministeriet og landets trafikselskaber i en række tilfælde har haft meget svært ved at håndtere kritikken fra den uafhængige vagthund.

»Vi ved, at der i ministeriet og i trafikselskaberne i flere konkrete tilfælde har været en irritation over, at vi kan være kritiske. Eksempelvis i debatten om Takstreform Sjælland, hvor vi overordnet støttede taksreformen, men pegede på nogle detaljer, som man kunne have gjort smartere. Der ved vi, at ministeriet var ekstremt irriteret over, at vi ikke bare råbte »hallelujah«. Og det har vi oplevet igen og igen«, siger Vagn Jelsøe.

Notatet fra Transportministeriet kommer netop ind på embedsværkets utilfredshed med Passagerpulsens kritik af Takstreform Sjælland:

»På trods af den øgede gennemskuelighed og brugervenlighed ved det nye takstsystem i den kollektive trafik, valgte Passagerpulsen at fokusere på, at en lille andel på nogle få procent af passagererne fik prisstigninger. (...) Passagerpulsen kunne med fordel have valgt at fokusere på de forbedringer, takstreformen medførte for passagererne i forhold til gennemskuelighed mv.«, skriver ministeriet og fortsætter:

»Den enkelte utilfredse passager skal selvfølgelig ikke ignoreres, men det må samtidig påpeges, at Passagerpulsen har mulighed for at bringe et mere repræsentativt billede på passagerernes samlede oplevelser og heraf komme med forslag til mulige forbedringer. Denne analyserende rolle vurderes Passagerpulsen ikke at have udført tilfredsstillende«, lyder det i notatet om organisationen, som Magnus Heunicke i 2015 kaldte »uafhængig« og »passagerernes egen vagthund«.

Vicedirektør Vagn Jelsøe siger, at Passagerpulsen gennem fem år har oplevet en usædvanlig modstand i arbejdet med at fremme passagerers og pendleres interesser:

»Vi er som forbrugerorganisation vant til at føre en kritisk og konstruktiv dialog med eksempelvis banker og forsikringsselskaber. Men visse dele af trafiksektoren - myndigheder og trafikselskaber - har haft rigtig svært ved det arbejde, altså at vi både kan være samarbejdspartner og kritisk i visse situationer. Men det er jo selve vores dna, og det er netop derfor, at der er brug for sådan nogen som os til at tale brugernes sag«, siger Vagn Jelsøe.