Antallet af unge, der tager kokain, er fordoblet

24.600 unge i alderen 15-25 år har taget kokain inden for den seneste måned. Forbruget af kokain breder sig nu i stigende grad over alle uddannelsesspor.

Dobbelt så mange unge som for fem år siden tager kokain, og brugerne er yngre og kommer fra alle dele af samfundet. Helt præcist svarer 24.600 unge, at de har taget kokain inden for den seneste måned, svarende til godt 3 procent – i 2014 var det 1,6 procent.

Det viser en ny rapport fra Center for Rusmiddelforskning, der offentliggøres mandag, og som omfatter besvarelser fra 3.022 repræsentativt udvalgte unge danskere i alderen 15-25 år.

Fakta Unge og rusmidler

89.500 unge haft et forbrug af illegale stoffer eller cannabis den seneste måned. 24.600 unge i alderen 15-25 år, svarende til 3,02 pct., har taget kokain inden for den seneste måned. Et forbrug af cannabis på mindst 20 dage på en måned og/eller et forbrug af andre illegale stoffer end cannabis mindst fire dage på en måned ses som et rådgivnings- eller behandlingskrævende forbrug. I dag er der omkring 24.500 danske unge, der har sådant et misbrug. I 2014 lå tallet på 20.000 unge. Kilde: Center for Rusmiddelforskning Vis mere

De nye tal bekymrer Mads Uffe Pedersen, professor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, der dog ikke er overrasket, da kokain er klart det mest udbredte hårde stof blandt unge og ofte bliver brugt som et feststof i bylivet.

Til gengæld er han overrasket over, at flere helt unge på folkeskolerne og også unge på de længerevarende uddannelser er begyndt at tage stoffer. Tidligere var det i højere grad socialt udsatte unge på korte erhvervs- og ungdomsuddannelser, der havde et forbrug af stoffer.

»Sådan er det ikke længere. Resten af de unge i samfundet indhenter dem. Man ser det altså brede sig til andre grupper af unge, og det er ikke længere kun én gruppe af unge, der tager stoffer«, siger han.

Samlet set har 11 procent unge, svarende til 89.500, et forbrug af illegale stoffer – inklusive cannabis, som stadig er det mest udbredte stof. Her er der blot sket en stigning på 0,17 procent fra 2014 til 2019.

Det nogenlunde stabile samlede tal dækker over, at færre bruger cannabis, mens flere tager hårdere stoffer – særligt kokain, da der heller ikke ses markante forandringer i forbruget af andre stoffer som amfetamin og ecstasy.

Mads Uffe Pedersen peger i retning af en generel dårligere trivsel blandt unge i Danmark som et bud på årsagen til den øgede trang til kokain.

Flere har brug for behandling

Ifølge rapporten har flere af de unge et forbrug af hårde stoffer eller cannabis af en størrelse, der kræver behandling. Et behandlingskrævende forbrug defineres ved et forbrug af cannabis på mindst 20 dage sidste måned og/eller et forbrug af hårde stoffer mindst 4 dage inden for den seneste måned.

I 2014 havde omkring 20.000 danske unge et behandlingskrævende forbrug. I dag er tallet på 24.500.

Behandlingstilbuddet U-Turn mærker også, hvordan stofferne har taget hårdere fat i de unge. De tilbyder gratis hjælp til unge mellem 14 og 24 år i Københavns Kommune, hvis forbrug af alkohol, hash eller hårde stoffer har taget overhånd.

I 2018 fik U-Turn 832 henvendelser i deres anonyme rådgivning, og i 2019 lå tallet på 881. I 2019 nåede de deres maksimum på 117 unge i behandling.

Størstedelen af de unge søger primært hjælp til et hashmisbrug, men i dag møder misbrugsbehandler hos U-turn Dirch Bacher oftere unge, der også behøver hjælp til et kokainmisbrug.

»Det sidste års tid har jeg kunnet mærke, at kokain er blevet et mere brugt rusmiddel, end jeg tidligere har oplevet. De unge beskriver selv, at det fylder meget i bybilledet«.

»De unge fortæller, at kokainen ofte bliver taget for at kunne holde til at drikke meget uden at blive for fuld, træt og utjekket, og at de derfor oplever, at bylivet sent på aftenen er præget af, at mange af dem, som fortsat fester, er på coke«, fortæller han.